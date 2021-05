Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Festejos vs. trabajo

UN TAXISTA

"Siendo las 21.30 hs, del 4/5, voy a buscar un pasaje a Pietranera al 3900 y había gente de Colón, cruzando la calle y no me dejaban pasar. Está bien que festejen (aunque no deberían hacer esto, por la pandemia), pero no tienen que molestar a la gente que está trabajando".

Vacuna Sinopharm

MÓNICA

"Sra. ministra de Salud: quisiera saber si los mayores de 70 años que fuimos inoculados con esta vacuna seremos convocados para la segunda dosis. Tengo entendido que esta vacuna requiere sí o sí esta dosis. Como no llegarán más al país y viendo que se convocan a docentes y no a grupos de riesgo prioritarios por protocolo, espero se clarifique. De lo contrario, seremos los que por azar nos tocó esta vacuna los que no estaremos protegidos. ¿Quién se hará cargo? Gracias a El Litoral".

Estafas al consumidor

MARTA SNAIDERO

"Fui a un comercio y me encontré con el mismo producto (tabletas repelentes contra los mosquitos), con las mismas cantidades y precios distintos. Le consulté al comerciante y me dijo: alguna diferencia tiene que haber porque los códigos de barra son distintos. Le pedí que indagara, porque quería una respuesta al respecto. Mirando la etiqueta, me contestan: dice doble acción (¿?). Digo, ¿sabemos si es doble acción?, ¿y por eso le aumentan el precio? Entonces, esa persona del comercio me dice que algo parecido pasa con el café: el que tiene la etiqueta con un diseño de color verde es más caro que el que tiene color marrón. Él me agrega: ese problema estamos teniendo con muchos productos. Hay etiquetas en donde figura una palabra, por ejemplo: evolución y el mismo producto tiene otra palabra y ya hay diferencia de precio. Hasta de $ 100, por ejemplo. Al parecer, el consumidor paga por el nuevo diseño de un producto. No solo como consumidores: ¡estamos totalmente desamparados como ciudadanos! Espero que alguien con 'más posibilidades o poder' aliente a algún político para que cambie esta situación. Esto pasa en Santa Fe, en cientos, miles de comercios. ¿Habrá alguien que tome la 'posta' y obligue a cambiar este sistema?".

Maltrato en las calles

LUIS BENAVÍDEZ

"Quiero comentar que hace unos días un inspector municipal me hizo una observación respecto que uno de los focos de atrás que no encendía. En realidad tenía razón, y le dije: está muy bien su observación, ahora si me va a poner una multa por eso, yo debería ponerle una multa a la Municipalidad, porque hay tantos pozos que parecen cráteres lunares. Es imposible, debido al tránsito vehicular, no caer en esos pozos, y cada vez que mi vehículo lo hace por más amortiguación que tenga todo se resiente. No hay vehículo que aguante tanto maltrato en las calles de Santa Fe. ¿Es justo que si uno comete un error con su auto deba pagar una multa?, entonces, cuando un organismo municipal incumple con su obligación ¿qué se debería hacer?".

Falta de consideración y respeto

UN VECINO

"Esta incapacidad humana santafesina de entender que se debe vivir con respeto, cada vez se agudiza más. ¿Cómo hacer comprender a ciertas personas que no pueden vivir transgrediendo con sus conductas las normas fundamentales de convivencia? Tengo una vecina que a determinadas horas pone la música a todo volumen en el barrio El Pozo. Nadie, incluso yo, se opondría a que escuche su género musical preferido, pero ¿por qué razón debe torturar a los demás vecinos con el volumen? Afecta mi labor, porque yo trabajo desde mi casa. Afecta a mi hijo que está estudiando. Estas conductas deberían ser analizadas por psicólogos y sociólogos, el descontrol de algunas personas ya raya lo intolerable. E incluso, si uno amablemente solicita que baje la potencia de sus bafles, se enojan y a propósito suben aún más el volumen. ¡Qué pena es vivir así!".

Llegan cartas

Maldad y perversión

SUSANA

"Al hablar de las conductas humanas, debemos entender que desde la prehistoria, el hombre y la mujer reaccionaban instintivamente. Sus actos eran totalmente emocionales y de ello derivaban los dramas y el espanto que generaba su conflictividad con otros seres humanos. El odio era tan irracional, que provocaba el descontrol total de sus actos, y podían asesinar a niños, mujeres y ancianos indefensos sin compasión alguna. Esto se hizo más evidente en las conquistas para someter y sojuzgar a otros pueblos por ejemplo. Indudablemente que a medida que el tiempo fue pasando, el ser humano ha intentado ser más racional. Ya no advertimos esas atrocidades y crueldades que podemos imaginar o que a veces solemos ver en películas que cuentan las historias del hombre. Pero, lamentablemente el ser humano es portador de un instinto destructor, porque hoy en pleno siglo XXI podemos advertir la perversión, la crueldad, lo brutal, por lo que es causante de dolor sin piedad. Existen hechos que vemos por la televisión o por Internet que son impactantes por la crudeza de su maldad. ¿Cuál será la razón por la que el hombre no ha acompañado totalmente el progreso y avance de la ciencia con su comportamiento? ¿Será que nunca podrá el hombre quitar su maldad y perversión porque está impregnado en sus genes? Mientras tanto seguiremos viendo hechos que demuestra la naturaleza".