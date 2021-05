https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este domingo se definen las clásificaciones a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Colón y Unión se enfrentan este domingo a las 18 Así están las tablas de posiciones previo al clásico santafesino Este domingo se definen las clásificaciones a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Este domingo a las 18 se enfrentarán Colón y Unión y las tablas de posiciones están muy parejas en ambas zonas de la Copa de la Liga Profesional.

Este sábado, Gimnasia perdió ante Vélez y finalizó el torneo con 15 unidades, dejando pasar la oportunidad de igualar al Tate con 18.

El que sí igualó a Unión fue Atlético Tucumán, que derrotó a Defensa y quedó cuarto en la tabla por diferencia de gol.

Este domingo se define la Zona A con los siguientes partidos: Racing vs San Lorenzo, River vs Aldosivi y Platense vs Central.

La Zona B se definirá con los siguientes encuentros: Huracán vs Independiente, Lanús vs Talleres y Colón vs Unión.

Las tablas de posiciones