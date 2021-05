Asesinan a un adolescente en la zona norte de Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La víctima tenía 15 años y fue llevada por familiares hasta el hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria. Tenía impactos en el pecho y el cráneo. Es el crimen número 85 en lo que va del año.

Por Carlos Retamal

La saga de asesinatos parece no tener fin. Parecen fases repetidas, pero que muestran que Rosario, ciudad cabecera del departamento del mismo nombre, parece estar bajo un manto de violencia que no encuentra techo. La madrugada de este domingo 9 de mayo, un adolescente de 15 años fue acribillado a balazos a cuadras de su casa, ubicada en barrio Fontanarrosa (ex Zona Cero).





Cerca de las 2, varias personas llegaron en un auto particular hasta la guardia del hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria, llevando a un joven que había sido atacado a tiros en una esquina del barrio Fontanarrosa, ubicado en la zona norte de Rosario.

El joven llegó sin signos vitales y fue socorrido por personal médico en forma inmediata, pero debido a la gravedad de las lesiones, falleció. En base a una primera inspección, el cuerpo presentaba al menos 5 impactos de bala, varios en la zona del tórax, el abdomen y uno en el cráneo.





Las primeras medidas para intentar dilucidar el hecho fueron realizadas por personal de la subcomisaría 2ª, con jurisdicción en la zona.





Luego, por orden de la fiscal en turno de la Unidad de Homicidios Dolosos, Marisol Fabbro, tomó intervención la Agencia de Investigación Criminal (AIC).





Fuentes de la AIC señalaron que, en base a los primeros testimonios recogidos en horas de la mañana, la víctima, que fue identificada como Eric Elián Luque, de 15 años, habría sido atacada por dos personas que aparecieron caminando y, tras efectuar los disparos, se dieron a la fuga. El hecho habría ocurrido en la esquina de Cullen y Ugarte y Héctor Palacios (ex Polledo), a unas 3 cuadras de la vivienda del joven.

En el lugar, personal del gabinete criminalístico secuestró 6 vainas servidas calibre 9 milímetros, que fueron enviadas a peritas. En tanto, por orden judicial, el cuerpo fue trasladado desde el Hospital Eva Perón hasta el Instituto Médico Legal de Rosario, para ser sometido a autopsia.





Otra versión que manejan los investigadores, en base a diversos testimonios, es que el ataque podría haberse registrado en Héctor Palacios y Salvat, esto es a unas 5 cuadras del sitio donde se hallaron las vainas.





Por la mecánica del hecho, los investigadores no descartan que el ataque fue perpetrado por personas con las cuales la víctima mantuvo alguna discusión previa un rato antes, aunque no descartan que el crimen haya sido el desencadenante de problemas de vieja data.





Éste es el séptimo crimen en lo que va del mes de mayo y el número 85 en los 129 días transcurridos de 2021.