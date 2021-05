https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 09.05.2021 - Última actualización - 18:30

18:29

Entretelones de la política provincial Fecha

Esta semana sorprendió la distribución gratuita de alcohol en gel, elaborado por el laboratorio de la provincia, cuyo envase muestra como fecha de vencimiento el pasado mes de abril de 2021. La entrega coincidió con un operativo oficial del Plan Santa Fe Vacuna en esa localidad, que consistió en visitar hogares, para detectar a adultos mayores que no había podido inscribirse para ser inmunizados, lo que permitió que esas personas puedan ser vacunadas. Obviamente proliferaron en las redes de los recreínos fotografías con ese detalle en los envases, así como otras de un barbijo efectivo pero difícil de llevar por más de un minuto. Para que quien mire a su portador pueda ver el movimiento de sus labios, está hecho totalmente en plástico transparente pero, como no tiene nada en tela u otro género o filtro, el aire no puede entrar ni salir.