"Queríamos ganar, pero hay que mirar para adelante"

El entrenador rojinegro consideró que su equipo "se acomodó" tras el empate rojiblanco y lamentó que le faltó "eficacia" para llevarse la victoria. "No es sencillo estar donde estamos ahora", afirmó.

Por Javier Díaz

No lo dijo pero lo dio a entender, a Eduardo Domínguez le sentó bien el empate en el Brigadier López. Colón -previamente clasificado a la fase final- mantuvo el invicto en condición de local y ahora ya puede pensar en lo que viene, que será nada menos que un duro rival como Talleres por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Con la tranquilidad que lo caracteriza, el entrenador rojinegro brindó la conferencia de prensa de rigor tras el encuentro, en la que analizó lo ocurrido en el campo de juego pero con claras referencias al proceso que viene llevando adelante su equipo.

El "Barba" rescató cuestiones positivas que dejó el derby santafesino para la formación rojinegra, lamentó que el gol rival llegó en el momento en que estaba por realizar una modificación para acomodar las fichas y señaló que le faltó ser más preciso en la definición para llevarse los tres puntos. También miró hacia atrás y comparó la situación en la que estaba Colón antes de su llegada con la actual y se enfocó en la próxima instancia, que tendrá un formato diferente en la que no queda otra posibilidad más que ganar.

"Es muy difícil analizar tan rápido el partido pero son encuentros muy trabados, sobre todo teniendo en cuenta lo que se jugaba el rival", afirmó el DT en el inicio de la rueda de prensa.

"Lo que me pone feliz es terminar el torneo de manera invicta en condición de local. De a poco nos vamos superando, queremos ganar, claro, pero tampoco es sencillo lo que logró el equipo. Nadie lo esperaba, pero pudimos sostener el primer lugar durante todo el torneo", añadió.

Enfocado en lo que fue el encuentro, reconoció que "ellos se hacían fuertes por el costado y queríamos que vayan más por dentro que por afuera", por eso lamentó que "justo cuando estábamos por hacer el cambio llegó la jugada del penal".

Después destacó que con el ingreso de Piovi "nos hemos acomodado defensivamente y eso nos acomoda en la parte ofensiva, una cosa va de la mano con la otra. Nos acomodamos mejor en el campo de juego, tuvimos nuestras oportunidades y el rival prácticamente no nos inquietó".

"Neutralizamos bien al rival y a partir de ahí nos hicimos fuertes ofensivamente, pero no hemos tenido eficacia en las situaciones. Tuvimos una chance para ganar el partido pero no la pudimos aprovechar. Queríamos ganar, pero hay que mirar para adelante", continuó.

En esa línea, sostuvo que "sabemos la importancia que le da la ciudad a este partido", pero "nuestro enfoque está en otro lado". Y añadió: Nosotros ya habíamos clasificado la fecha anterior y antes de jugar el partido sabíamos que sosteníamos el primer lugar. No es fácil jugar cuando estás ahí arriba. Todo influye en el jugador así que yo quiero felicitar a mis jugadores por sostenerse fecha a fecha en el primer lugar, aún con los altibajos que tuvimos".

Domínguez remarcó su "alegría por la creencia de los jugadores, porque esto es todo de ellos" y miró por el espejo retrovisor hacia un pasado no muy lejano: "Pensando en el momento en que habíamos llegado y las necesidades que había en ese momento, vuelvo a recalcar que no es sencillo estar donde estamos ahora".

"Siento que el equipo va creciendo, con nuestras virtudes y nuestros defectos. El tiempo va a ser lo que nos va a terminar acomodando. Sabemos que podemos mejorar y vamos para adelante pensando en lo que podemos mejorar como equipo", dijo.

En el mismo sentido, agregó que "a algunos le gustará más como jugamos, a otros menos. A algunos les quedará gusto a poco con el resultado del clásico pero hay que mirar la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío". "Si miramos dónde estábamos hace un tiempo atrás, creo que ahora estamos bien. Nos vamos a preparar para pasar de fase pero hay que buscar que las bases sean sólidas", remarcó.

Finalmente, se refirió a la decisión de preservar a Federico Lértora -pensando en el partido que viene- quien no jugó el clásico por acumular cuatro tarjetas amarillas. "Estamos acá para tomar decisiones. Tomamos el clásico con responsabilidad y con respeto, creíamos que preservar a Federico era lo adecuado. No sé qué va a pasar en el próximo partido, pero preparamos el clásico con responsabilidad y ahora tenemos que preparar el próximo partido", concluyó.

"En parte contento y en parte un poco amargado. Era mi primer clásico y quería ganarlo pero, por otro lado, ellos se quedaron afuera así que también es lindo. El partido fue muy trabado. El primer tiempo fue un poquito más para nosotros y ellos en el segundo lo pudieron empatar por un penal. Después tuvimos algunas situaciones, Alexis tuvo una muy clara, pero no pudo entrar". Facundo Farías, delantero de Colón.

Aliendro, la figura rojinegra

Rodrigo Aliendro, rodeado por dos. El volante sabalero aportó despliegue y claridad con la pelota. Foto: Manuel Fabatía

Rodrigo Aliendro fue el punto más alto de la formación de Eduardo Domínguez, con un importante despliegue físico durante todo el encuentro y siendo el que le aportó claridad al manejo de la pelota.

Al término del partido, analizó lo sucedido dentro del campo de juego:

"Fue un partido durísimo, muy trabado como todos los clásicos. En el primer tiempo logramos hacer la diferencia, más allá de que fue parejo, y en el segundo nos metimos atrás inconscientemente. Ahí nos hicieron el gol y reaccionamos, ellos al final se vinieron un poco pero no tuvieron opciones de gol".

"Era un partido importantísimo tanto para ellos como para nosotros. No fue como queríamos porque no logramos los tres puntos pero estamos muy contentos por el torneo que venimos realizando".

También se refirió a lo que vendrá para el equipo "sabalero":

"Talleres es un equipo que viene haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo, lo enfrentamos acá hace poco y sabemos lo que es. Va a ser un partido duro, trataremos de mejorar y corregir los errores nos tenemos que concentrar en eso".

Góez: "La amarilla me condicionó"

Yéiler Góez cumplió una destacada actuación en la contención, a pesar de haber sido amonestado rápidamente en el encuentro.

Al término del partido, analizó: "Se sabía desde antes que iba a ser un partido muy trabado y trabajado, pero estamos muy contentos por el torneo que venimos haciendo, que es lo más importante".

El colombiano añadió que "más allá de llegar clasificados o no, no le quita importancia a un clásico" y valoró no perder en casa porque "de local nos tenemos que hacer fuertes".

"Estamos muy felices por el trabajo que venimos haciendo. Desde el principio estábamos enfocados en clasificar que fue nuestro primer objetivo", resaltó.

El mediocampista reconoció que "la amarilla me condicionó" y contó que luego "el profe me pidió que le dé equilibrio al equipo, que estuviera sobre el medio. Gracias a Dios lo hice bien".

Finalmente, sobre el rival en cuartos de final, analizó: "Talleres es un equipo que viene haciendo bien las cosas, el torneo pasado también lo demostró. Será un lindo partido, esperemos disfrutarlo como este".

La mirada de un ex "sabalero"

Walter Mamani, ex jugador de Colón y actual entrenador del Club Los Canarios, en la Liga Santafesina de Fútbol, dejó su análisis del clásico para El Litoral.

"Fue un clásico muy chato de los dos lados. Un primer tiempo muy malo, tal es así que las únicas jugadas de gol que tuvieron los dos equipos fueron por pelota parada. Un partido muy estudiado, Colón con muy poca presencia en el área rival".

"En el segundo tiempo Unión tuvo que salir a buscar el resultado y se encontró con un penal. Creo que el técnico hizo bien los cambios por el lado izquierdo y lo complicó a Colón".

"Con la clasificación, Colón estuvo tranquilo y no generó mucho. Unión se acordó tarde de querer atacar".

"Los clásicos comúnmente se juegan de una manera distinta y me parece que el empate les sentó bien a los dos. Obviamente, Colón se va más conforme porque ya estaba clasificado y creo que Unión tendría que haber dado un poco más".