https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 09.05.2021 - Última actualización - 23:30

23:26

El DT rojiblanco destacó la búsqueda del equipo y destacó que este es el camino a seguir. "La idea era ganar el clásico, la clasificación llegaba por añadidura".

Unión Juan Manuel Azconzábal: "Nos faltó el salto de calidad para lograr la clasificación" El DT rojiblanco destacó la búsqueda del equipo y destacó que este es el camino a seguir. "La idea era ganar el clásico, la clasificación llegaba por añadidura". El DT rojiblanco destacó la búsqueda del equipo y destacó que este es el camino a seguir. "La idea era ganar el clásico, la clasificación llegaba por añadidura".

Fue un partido muy intenso en casi todo el encuentro, al final se bajó un poco el ritmo, pero quedó mucho más marcada la búsqueda nuestra, la mayor presencia de jugadores del rival en campo propio. Partido disputado cerrado, nos falto un poco más de precisión en los últimos metros, el rival defendió bien y se fue el partido con un empate.

Vinimos a buscar la victoria, los tres puntos, el equipo ha tenido a lo largo de todo el campeonato gran regularidad, nos falto el salto de calidad para poder ingresar en la clasificación, donde han llegado rivales que tuvieron un mejor rendimiento que nosotros.

-¿Qué buscaste cambiar para este último partido?

-Todos los partidos son para buscar los tres puntos, al menos de parte nuestra, a veces queda más marcado el posicionamiento del equipo dentro del campo y otras veces el rival te presenta mayor oposición para defenderse. Todos los partidos nuestros fueron con el equipo buscando la victoria.

-Me imagino que hay bronca por no clasificar, pero estás contento por cómo termina el equipo, siendo protagonista y sobre todo con muchos pibes en la cancha...

-Es esta vorágine del fútbol, más allá de lo precaria que está la sociedad argentina en todos los aspectos, sobre todo en la educación, objetivos y paciencia; el fútbol suele ser analizado en base al resultado a lo que se hace referencia, nosotros estamos orgullosos de los pibes, a los cuales les hemos dado una participación importante , pero fundamentalmente estoy orgulloso de los jugadores grandes, que tienen menos tiempo para disfrutar el fútbol, han tenido menor participación de los que ellos han querido y siempre me ayudaron y nos ayudaron a que el plantel todos los días esté buscando mejorar, es para destacar esto. Por supuesto que me habría gustado ganar el clásico y después clasificar, lamentablemente no se nos dio.

La comisión es la que decide los pasos a seguir, creo que estaría acertada si se sigue apoyando a estos pibes, por supuesto que tenemos que darle un salto de calidad, para tener, quizás una mejora importante en la estadística en cuanto a la concreción de situaciones, el torneo pasado generamos mucho y marcamos un poco más. En esta segunda parte de la copa los equipos nos ocuparon mejor los espacios hacia atrás y nos costó, buscamos variantes y el resultado final es que nos quedamos afuera por poco, dejamos varios juveniles en primera y creo que hay que seguir en esta línea. Agradezco a la gente que fue a despedir a los jugadores a la puerta del predio, fue emocionante, en eso los chicos deben estar tranquilos, porque dejaron todo, más allá que no se pudo dar la victoria.

-Cuando se estaba jugando, ¿le ibas transmitiendo a los jugadores los otros resultados?

-No, porque nosotros los 94 minutos que jugados lo queríamos ganar porque era un clásico, lo otro venía por añadidura, el partido de hoy era el clásico.

Gastón Comas se lleva la pelota. El pibe fue uno de los puntos altos en el Brigadier. Foto: Manuel Fabatía

-Cambió el equipo en el segundo tiempo, fue más agresivo...

-Si, más allá del resultado estoy contento por el pibe Comas, la viene peleando y se está transformando en un hombre en la vida y en el fútbol profesional, las modificaciones fueron porque interpretamos que necesitábamos mejorar en esos sectores, son jugadores que los tenemos contemplados entre los que entre semana pueden ser los titulares.

-¿Con que te encontraste en el vestuario luego del partido?

-Los jugadores están con la sensación de haber entregado todo y quedamos en la puerta de ganar el clásico, después vendrán los objetivos que nos plantearemos en los próximos días. Los equipos que han clasificado, hicieron las cosas mejores que nosotros y por eso llegaron.

Tenemos incorformidad por no haber ganado el clásico, nosotros terminamos jugando en campo de ellos, ante un equipo muy calificado que hizo un gran torneo. El clásico tiene un valor que no tiene ningún otro partido en el año.

-Destacás que la dirigencia tendría que seguir apostando a los juveniles...

-Me parece sano para la institución que surjan jugadores de la cantera, que el vestuario vaya tomando una identificación propia al sentimiento del club y que sean ellos, con buenos profesionales, con gente de experiencia y de buena manera. Que sean ellos los que marquen las pautas, que tengan sentido de pertenencia. Ahora si se decide cambiar el rumbo es otra cosa.

"Fue un partido muy peleado y trabado, en el primer tiempo hizo un poquito más Colón y en el segundo tiempo hizo un poquito más Unión. El que estaba obligado a ganar era Unión, pero Colón tiene más jerarquía. Creo que el resultado le pinta un poco más a Unión, Colón llegaba primero, pero se tiró muy atrás y el que siempre propuso fue Unión". Fernando Brandt Ex jugador de Unión

"El favorito era Colón por lo que venía haciendo, porque terminó primero en el grupo, pero los clásicos son partidos aparte. Fue un juego muy estudiado, Unión tenía la pelota y Colón lo esperaba para salir rápido de contragolpe. Lo que lo favoreció a Colón fueron los tiros de esquina y a la salida de este vino el gol, solo eso". Sebastián Clotet Ex jugador de Unión

"Son partidos donde se juegan muchas cosas, fue una entrega muy grande la de Unión. El resultado estuvo bien, por ahí uno siempre quiere ganar y no se pudo, Unión en partidos anteriores pudo haber hecho la diferencia y estar adentro mucho antes, no quedó afuera por este encuentro. El Tate tiene que seguir en este camino". Sebastián Clotet Ex jugador de Unión

"El primer tiempo muy parejo, con alguna pincelada de Rodríguez y el buen trabajo de Acevedo, pero sin llegadas a los arcos. En el segundo tiempo vimos algo mejor, Unión intentó buscar el partido pero no tuvo casi llegadas y Colón jugó de contragolpe. Unión intentó pero no tuvo el juego necesario para llevarse el triunfo. El empate fue lo más justo y ojalá a Colón le vaya bien en estos partidos que les queda". Adalberto Tobaldo DT de La Perla del Oeste

"Se pudo ver un partido parejo. El primer tiempo fue para Colón y en el segundo Unión salió a buscar el empate y después de conseguirlo se hizo dueño de la pelota. Fue un tiempo para cada uno y creo que el empate es justo. Colón se va más conforme porque ya estaba clasificado y Unión con las manos vacías por la necesidad que tenía de ganar". Cintia Szeszko Entrenadora Nacional.

"Me parece que fue un típico clásico, con dientes apretados de los dos lados. Por el lado de Colón, creo que en la cabeza de los jugadores estaba que ya estaban clasificados, con el primer puesto asegurado, entonces me parece que no jugó como sabe. No fue ese equipo punzante". Manolo Porpatto DT de Colón en Liga Santafesina

"Unión fue lo que vimos durante todo el torneo, un equipo luchador, corredor, que aparentemente está muy bien físicamente. Me parece que el resultado es justo. Los dos tuvieron oportunidades, pero las de Colón fueron más claras. De todos modos creo que para Colón fue un buen resultado. Ahora se viene Talleres, en un partido que va a ser a matar o morir así que creo que Eduardo Domínguez va a tener que poner un par de delanteros más". Manolo Porpatto DT de Colón en Liga Santafesina