Lunes 10.05.2021 - Última actualización - 9:32

9:22

Coronavirus

BioNTech afirma que su vacuna no requiere cambios por nuevas variantes

La farmacéutica alemana BioNTech aseguró este lunes que no existe evidencia de que su vacuna contra el coronavirus, desarrollada conjuntamente con Pfizer, necesite modificaciones para ser eficaz contra las otras variantes del virus.

