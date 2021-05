Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un país mejor

ANALÍA

"Madurez política es lo que se necesita en esta época, para tener la esperanza de un país mejor. Madurez implica acercarnos todos políticamente sobre los puntos esenciales que nos deberían unir. La pandemia, la pobreza, la falta de trabajo, la falta de una identidad nacional, la inclusión. Necesitamos sentirnos orgullosos de nuestros políticos, sobre todo saber que cada uno de ellos está honrando su cargo, y que no solo es su oportunidad para aprovecharse de él. Necesitamos humildad y no la avaricia política de creerse únicos sabelotodos, soberbios y egoístas. Necesitamos hombres y mujeres que respeten a Dios y a nuestra tierra".

****

Una ciudad a oscuras

LUCAS GANDOLFI

"Harto estoy de leer los mensajes de la gente sobre que no hay luz en la ciudad de Santa Fe. No hay luz en la plaza 2 de Abril, ni en la 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Por eso señores, yo les aconsejo, se compra una lámpara mezcladora de 400 w y una rosca por si el culote es grande o chico. La misma casa de electricidad le vende las dos cosas. Después, hay que mendigar que vaya el camión de Alumbrado Público, para cambiar el foco. Eso sí, a todos les recomiendo que el foco supuestamente quemado, que no funciona, se le entregue a los vecinos. Y que éstos después hagan lo que quieran con ese foco. Pero que no se lo lleve la Municipalidad. Porque después vienen los cambiazos".

****

Enfermera con experiencia

FABIÁN

"Dejo mi celular 342 4282218. Por favor, yo estoy buscando desde el mes de diciembre algún enfermero o enfermera que sepa (en realidad tiene que saber) colocar bolsitas de ileostomía. Yo agradecería que alguien se contacte conmigo, que me pasara algún dato. Desde el 24/12 que estoy con este problema. Vienen, te cobran, se van y se sale la bolsita. Por favor, busco ayuda. Muchas gracias".

****

Involución

ROBERTO

"Qué triste está mi ciudad. Qué pena me da la poca iluminación en todos lados. Las luminarias de las calles que han puesto ya casi no iluminan, esos focos leds no funcionan a largo plazo, ya que pierden su potencia, no iluminan lo suficiente, dan una sensación de inseguridad y casi de oscuridad total. Los pozos en las calles es otro detalle de involución. He leído en este diario muchos comentarios al respecto, pero nadie jamás da una explicación. Una ciudad abandonada, es una ciudad triste, uno puede llegar a acostumbrarse, pero se advierte que en otras ciudades hay pujanza, buen gusto, se cuida la ciudad, no se la deja venir abajo, pero Santa Fe no deja de ser un pueblo grande que involuciona. Es necesario que alguien pueda brindar una explicación a todo esto. No quiero entrar en el juego de juzgar a los políticos por lo que no hacen. Como ciudadano solo pido que alguien explique por qué no se logra una ciudad hermosa, pujante y con alternativas de crecimiento. Tal vez de esa manera podamos entender el porqué de todas las cosas que nos pasan en Santa Fe".

****

Llegan cartas

Cuando el otro no me importa

JOSÉ LUIS BERMÚDEZ

Es indudable que hemos cruzado el límite del respeto y el valor dado al prójimo. Antes -no hace mucho-, en nuestra formación en el hogar familiar nos enseñaban cómo debíamos comportarnos en relación a otras personas, y siempre la palabra respeto y valoración eran sustentadoras de esa formación. Hoy, una vez cruzado ese límite, se advierte una sociedad confrontada a sí misma. Que solo evidencia monstruosas facetas de gran egoísmo, orgullo, soberbia y altivez. Nadie aporta humildemente nada en pos de acrecentar la unidad, la confraternidad, en búsqueda de un destino asentado sobre el bien común.

También existen virus más letales que el Covid-19, el del odio, el rencor, la discriminación, o la indiferencia. Tenemos un país que en un gran porcentaje, sus habitantes se manifiestan como cristianos. Pero en realidad de su interior corre lava incandescente de conflictividad, de odio, e incluso de repulsión por el prójimo. Vivimos en un mundo imperfecto. Jesús fue determinante y enfático al dejar en claro que en este mundo no hay perfecto ni aun uno. En un estado de imperfección, lo único que puede sostener una sociedad es una relación de respeto y valoración, que se incluye en el segundo mandamiento de Dios: Amarás al prójimo como a ti mismo. Pero cuando el otro ya no me importa, y cuando al otro lo convierto en mi enemigo por pensar distinto, por actuar como a mí no me agrada, o porque sencillamente no es de mi clase, he roto mi paz, mi equilibrio, mi eje, para convertirme en un monstruo de egoísmo y soberbia. La madurez en la personalidad, el crecimiento y la sabia evolución interior, nos indica que debemos abstraernos de participar del juego peligroso de las controversias constantes en una sociedad enferma de discordia.

Dios habita en el corazón de los humildes y sobre todo Bendice a quienes siguen el camino señalado por Él... Vivimos un tiempo peligroso para la integridad espiritual. Debemos aprender sabiamente a alejarnos del veneno y la toxicidad de los conflictos que han sido creados para destruir la paz del ser humano.

Solamente unidos, asidos, aferrados a Dios, podremos comprender y entender este tiempo que nos ha tocado vivir. Y por sobre todo, sostener el Amor al Prójimo, como principio fundamental de una sociedad unida en pos del bien común.