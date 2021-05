SpaceX lanzará a la Luna el primer satélite pagado en dogecoines

La empresa de Elon Musk ha difundido que lo hace para "sentar las bases del comercio interplanetario". Tom Ochinero, vicepresidente de ventas comerciales de SpaceX, considera que "esta misión demostrará la aplicación de la criptomoneda más allá de la órbita terrestre".

La empresa de fabricación aeroespacial SpaceX ha llegado a un acuerdo con la compañía canadiense Geometric Energy Corporation (GSC) para enviar en 2022 un satélite a la Luna.

La aventura tecnológica será financiada en su totalidad con la criptomoneda dogecóin, según han difundido.

La misión ha sido llamada 'DOGE-1' y será enviada el primer trimestre del 2022, consta de un microsatélite de 40 kilos en un cohete Falcon 9.

Tenés que leer

El director ejecutivo de GSC, Samuel Reid, destacó que el dogecóin se refuerza "como una unidad de cuenta para el negocio lunar en el sector espacial" tras un acuerdo de "tal magnitud".

"Esta misión demostrará la aplicación de la criptomoneda más allá de la órbita terrestre y establecerá las bases para el comercio interplanetario", subrayó Tom Ochinero, vicepresidente de ventas comerciales de SpaceX.

Por su parte, el fundador de SpaceX tuiteó que el dogecóin se convertirá no solo en "la primera criptomoneda en el espacio", sino también en "el primer meme en el espacio", recordando que la divisa digital está basada en el meme de un perro de raza shiba inu.

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year



– Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space



To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW