Coronavirus

Entre Ríos convocó este lunes a mayores de 65 años que aún no recibieron la vacuna

La jornada especial de inmunización se llevará a cabo en el complejo de la Escuela Hogar de Paraná de 9 a 13 horas para aquellos que no se registraron o no fueron notificados.

Crédito: Prensa Gobierno de Entre Ríos

