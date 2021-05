https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 10.05.2021 - Última actualización - 13:28

13:24

En mayo de 2020, la organización Guinness World Records anunció que el colombiano con 72,10 centímetros de altura, se convertía en el hombre vivo más pequeño del mundo.

Guinness World Records Edward Niño Hernández, el hombre más pequeño del mundo, cumple 35 años En mayo de 2020, la organización Guinness World Records anunció que el colombiano con 72,10 centímetros de altura, se convertía en el hombre vivo más pequeño del mundo.

Nacido el 10 de mayo de 1986 en Colombia, Edward Hernández creció como la mayoría de los niños. A los cuatro años, se dio cuenta de que su desarrollo se había detenido; impidiendo guardar similitud con la estatura de los niños de su edad. Aunque sus padres buscaron ayuda médica, pasarían casi 20 años antes de que el diagnóstico de hipotiroidismo severo finalmente confirmara por qué su crecimiento natural se vio afectado.

Edward se convirtió por primera vez en recordista oficial de GUINNESS WORLD RECORDS el 13 de abril de 2010, con 70.21 centímetros (2 pies 3.64 pulgadas) de altura. El 14 de octubre de 2010, Khagendra Thapa Magar (Nepal) se convirtió en el nuevo recordista con una altura de 67.08 centímetros (2 pies 2.41 pulgadas), antes de perder su título de récord con Chandra Bahadur Dangi (Nepal) de 54.6 centímetros (21.5 pulgadas). Después del fallecimiento de Dangi y Magar, el récord pasó a ser nuevamente de Edward.

🕺🎶 🇨🇴Bailando celebramos el cumpleaños de Edward Niño de #Colombia 🕺🎶 Actualmente, es el hombre más pequeño del mundo con una estatura de 72.10 cm 🇨🇴 pic.twitter.com/gaZmZ38PHZ — Guinness World Records LatAm (@gwr_es) May 10, 2021

Hoy día, puedes encontrar a Edwards bailando Reggaetón, Merengue y Vallenato y, disfrutando la vida. Luego de recibir su certificado de récord, Edward dijo: “¡Utilizo mi sonrisa para conquistar el mundo! Siempre comparto mi gran sonrisa con todos; ese es mi encanto. Yo puedo lograr todo lo que me proponga. Todo es posible… El tamaño y la altura no importa. Lo que verdaderamente importa son los valores. Quiero que la gente me conozca por quien soy realmente: ¡pequeño en tamaño, grande en corazón!”.