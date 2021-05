https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Vasco tiene contrato hasta diciembre

En Unión no hay dudas: Azconzábal continúa

El plantel se entrenó este lunes a la mañana y por "bajada de línea" de Agremiados se le dará descanso por un lapso no menor a 15 días. El club informó que en el caso del tatengue será hasta el 7 de junio.

Juan Manuel Azconzábal y su infaltable libretita en sus manos. El DT de Unión cuenta con el aval de la dirigencia y un contrato que lo liga al club hasta fin de año. Crédito: Manuel Fabatía



Por Enrique Cruz SEGUIR "¿El Vasco?, su contrato vence en diciembre y va a seguir. Se evaluará la campaña como debe hacerse con cualquiera, pero de ninguna manera se evaluará su continuidad". La frase pertenece a un alto dirigente rojiblanco, que así confirma que no hay ninguna "confianza" que ratificar para Azconzábal. En todo caso, confirmar su continuidad en el cargo y encabezando este proyecto que tuvo, como particularidad, la inclusión en el equipo de muchos jugadores juveniles que debutaron bajo su conducción. Si bien en este último aspecto hay que hacer una salvedad y es que todos los equipos de Primera aprovecharon el torneo anterior (que no sumaba para los promedios) y el actual (que sí suma, pero con un riesgo de descensos que está muy lejos y recién se concretará a fines del año que viene) para promover juveniles (desde Boca y River hasta los que ascendieron en esta temporada). Tenés que leer El "Barba" y el "Vasco" jugaron al "Yo Yo": cuidaron el "kiosquito" Los números no son malos ni buenos. Dirigió 28 partidos desde que se hizo cargo del equipo, ganó 9, perdió 9 y empató 10. Cosechó el 44 por ciento de los puntos y eso no está mal. Su mayor logro fue haber superado una instancia más de Sudamericana (con Madelón, Unión dejó en el camino a Atlético Mineiro y con el Vasco a Emelec), pero luego perdió ante una tibia formación del Bahía. En la Copa Diego Maradona se quedó en la ronda de perdedores y perdió la ocasión, cuando cayó ante Patronato, de aspirar a jugar una final para clasificar a la Sudamericana del año que viene. Y ahora, en esta Copa de la Liga Profesional, no logró el objetivo de entrar entre los cuatro mejores. Está claro que los números no son lo único que se ven y se analizan. La evaluación de los dirigentes va más allá y entienden que hay indicios de un trabajo que necesita tiempo. "La fortaleza de este plantel la vamos a tener cuando los chicos tengan 30 partidos en Primera", señalan. Y algo de razón hay: según los datos que aporta "Analista CAU" en su cuenta de twitter, Unión utilizó a lo largo del partido a 9 jugadores sub 23: Franco Calderón, Juan Portillo, Federico Vera, Gastón Comas, Ezequiel Cañete, Kevin Zenón, Gastón González, Marco Borgnino y Nicolás Andereggen. En el banco quedaron otros 5: Juárez, Nardoni, Gerometta, Nani y Bonansea. Por allí pasa, para muchos, buena parte del análisis que se hace del entrenador. Azconzábal le dio una identidad a su equipo en el inicio de esta Copa que luego fue mutando. En el primer tramo, Unión fue un equipo más ambicioso y que generaba situaciones de gol. Desde el 1-4 ante Vélez, algunas cosas cambiaron. En la búsqueda de equilibrio y que no le marquen goles, empezó a pensar mucho más en estrategias defensivas que en seguir apostando abiertamente al arco rival. Así jugó con Independiente y con Boca, reconociendo de antemano la supuesta mayor jerarquía individual de estos equipos. En el clásico, la postura fue ambiciosa y ofensiva cuando se vio abajo en el marcador y no le quedó otra alternativa que salir a buscar el partido. Allí, los cambios de Azconzábal rindieron sus frutos y el equipo pasó a asumir la iniciativa del clásico en el cuarto de hora de inicio del segundo tiempo, lapso en el que llegó al empate. En el mercado de pases, a Unión le faltó acertar con el aporte de jerarquía que al equipo le ha faltado. Quizás lo buscó con Nery Leyes y Márquez, cuando vinieron, pero ninguno de los dos estuvo a la altura de lo esperado. El que sí lo estuvo fue Acevedo, pero no fue un jugador que se buscó como refuerzo sino alguien que regresaba al club después de terminar su contrato con otra institución.

