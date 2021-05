https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se recupera del fuerte desgarro

No hay ninguna chance de que Paolo Goltz juegue el sábado

El defensor de Colón no llega al partido con Talleres por los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Paolo Goltz todavía no está listo para volver a la zaga sabalera. Crédito: Archivo

Paolo Goltz sigue recuperándose del desgarro y no existe ninguna chance de que pueda jugar el partido de cuartos de final entre Colón y Talleres de Córdoba, que este martes juega por Sudamericana en Córdoba.

Por otra parte, el que seguramente reaparecerá como titular será Federico Lértora, quien fue reservado por Domínguez por contar con cuatro amarillas y por lo tanto no estuvo en el clásico. Tenés que leer Borrador de AFA: posibles días y horarios de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional

Si todo se desarrolla con normalidad en la semana, el regreso de Lértora por Góez podría ser el único cambio que experimente Domínguez, quien en el clásico tenía en el banco a Morelo, Sandoval y Leguizamón pero ninguno de ellos ingresó.

