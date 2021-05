Al menos nueve muertos en la Franja de Gaza por un bombardeo israelí

Al menos nueve personas, entre ellas tres niños y un comandante de Hamas, murieron este lunes por bombas disparadas por Israel en el norte de la Franja de Gaza luego de que el movimiento islámico Hamas atacara con cohetes Jerusalén y otras zonas, indicaron las autoridades palestinas.

Una fuente de Hamas dijo que a causa del bombardeo del ejército israelí murió el comandante de las Brigadas Al Qasam Muhamad Fayad en Beit Hanun, en el norte de la Franja de Gaza, además de otras ocho personas (tres ellas niños).

Luego de darse a conocer la noticia y de que medios digitales palestinos difundieran imágenes de cuerpos sin vida de dos menores, fuentes militares israelíes adjudicaron la explosión a un lanzamiento fallido de un cohete por parte de las milicias palestinas. El cohete iba a ser lanzado hacia territorio israelí pero "salió mal", expresó un responsable militar israelí citado por la televisión israelí.

El Ejército israelí publicó este lunes en Twitter un vídeo en el que asegura que se puede ver uno de los últimos bombardeos y cómo el proyectil impacta contra tres miembros de Hamas que estarían lanzando cohetes.

