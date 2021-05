https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 11.05.2021 - Última actualización - 4:01

3:56

En las próximas semanas enviarán los nombres para ocupar 18 cargos vacantes. La decisión de tener listas de candidatos provinciales.

Avanzan los concursos en el Consejo de la Magistratura La Secretaría de Justicia abrirá el diálogo con la Legislatura por pliegos judiciales En las próximas semanas enviarán los nombres para ocupar 18 cargos vacantes. La decisión de tener listas de candidatos provinciales. En las próximas semanas enviarán los nombres para ocupar 18 cargos vacantes. La decisión de tener listas de candidatos provinciales.

El Poder Ejecutivo está en condiciones de remitir a la Legislatura los primeros pliegos para ocupar cargos vacantes en la justicia santafesina. Son 18 nombres surgidos de los concursos realizados por el Consejo de la Magistratura que depende de la secretaría de Justicia. El gobierno de Omar Perotti apenas envió cuatro pliegos en 2020, entre ellos para pedir validar el nombre del Fiscal de Estado (Rubén Weder) y ahora de tres defensores que pasarán del viejo al nuevo sistema penal.

El año pasado se terminaron varios concursos, otros están en marcha y en la semana se abrirá el plazo de inscripción para 36 juzgados de pequeñas causas, los viejos juzgados comunales.

El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, empezó conversaciones con los diferentes bloques políticos acerca de los pliegos a remitirse. El Frente Progresista tiene mayoría en la Asamblea Legislativa que la conforman los miembros de ambas cámaras.

- Concursos terminados pero todavía no han mandado pliegos. ¿Está la decisión de avanzar en la discusión con Legislatura?

- Están finalizados cuatro concursos que nos permitirán enviar pliegos para 18 juzgados y cámaras vacantes en toda la geografía de la provincia. Están las nóminas de las personas seleccionadas y que están en condiciones de asumir esa responsabilidad. Conversaremos con la Legislatura en función de los parámetros a considerar para la posible aprobación de los pliegos que puedan ser remitidos. Es satisfactorio el proceso de selección llevado adelante, un período que no superó los 6 meses, muchos de ellos paralizados en algún momento en función de la pandemia. Además varios concursos abiertos y otros que convocaremos en los próximos meses. En junio queremos tener cerradas la totalidad de las convocatorias a cobertura de jueces, fiscales y defensores. Vamos a inaugurar un procedimiento que será conformar listados de jueces para toda la provincia, fiscales para toda la provincia y defensores para toda la provincia. Es decir, que sin que sea precisado el destino inicial tener un listado que a medida que se vayan produciendo vacantes podamos ir cubriéndolas. Como son pocas las vacantes a cubrir en el segundo semestre hemos decidido realizar esta concurso masivo de jueces, fiscales y defensores de toda la provincia, de todos los fueros, de todas las competencias para tener un listado que nos permita ir utilizándolos para coberturas inmediatas. Esto logrará eficiencia en la cobertura de vacantes.

- ¿No habrá más jueces subrogantes en espera?

- Será un banco de suplentes por subrogancias transitorias en función de enfermedad prolongada o para definitivos.

Además a partir del 11 de mayo se abrirá la inscripción para la cobertura de 36 juzgados comunitarios, los viejos juzgados comunales o que hoy son de pequeñas causas. Esperamos una avalancha de inscriptos. Cuando hubo 15 vacantes, se anotaron casi 500 postulantes, ahora con 36 creemos que superarán los 1.500. Abriremos un período especial de solicitudes de inscripción y están diseminados estos 36 juzgados en las cinco circunscripciones lo que posibilitará que todos los profesionales que tengan vocación de servicio y de atender problemas locales y propios de las comunas puedan acercarse y poder concursar. Esto vendrá de la mano del proyecto de ley para profesionalizar la justicia comunitaria y brindarle una mayor competencia para descentralizar la función judicial. Apuntamos a que los conflictos locales puedan tramitarse en las propias regiones geográficas donde se producen e impedir movilización y traslado de personas. Si a esto le sumamos la información y conectividad a los juzgados comunitarios los vamos a poner a la altura que se merecen y que en Europa se denominan los juzgados de proximidad. Esto permitirá satisfacer las distintas demandas de los presidentes comunales, municipios pequeños donde los legisladores nos trasladan esas inquietudes. Aprovechando las conversaciones que tendremos con Legislatura para definir los perfiles de los jueces. Será una instancia propicia para conocer qué perfil debemos darle a los jueces comunitarios.

- Están vacantes los cargos fiscales regionales con sede en Rosario y Venado Tuerto. ¿Seguirán las subrogancias o harán una convocatoria inmediata?

- Las dos personas que están ejerciendo los cargos en forma transitoria, como subrogantes (María Eugenia Iribarren en Rosario y Matías Merlo en Venado Tuerto) están desarrollando su actividad con eficiencia. No hay premura extraordinaria para la cobertura inminente. A principios de 2023 los principales cargos jerárquicos del MPA deben concursarse al igual que el Servicio Público de la Defensa. Es muy posible que comencemos a la brevedad perfilando lo que son los concursos y diligenciarlo en todo el curso de un año para que cuando se inicie el 2023 tengamos los sucesores de los actuales dirigentes para que les permita hacer una sana transición para el recambio. Vamos a anticipar los concursos para todos. Obviamente por una razón de economía del procedimiento es muy posible que los juntemos todos los concursos.

Ministerio Público de la Acusación

"La relación es institucionalmente correcta" afirma Somaglia acerca del Ministerio Público de la Acusación tras un cruce de cartas con el fiscal general, Jorge Baclini, acerca de medidas adoptadas por fiscales regionales respecto del titular del Organismo de Investigaciones, Marcelo Sain.

"No hay fisuras en la relación, si hay matices de la observación que uno pueda hacer respecto de la actividad que el MPA despliega. Creemos que el tema que giró respecto a la figura de Marcelo Sain se politizó en demasía y me parece que ese organismo público debe circunscribir su acción con apego exclusivo a la ley, más allá de las pasiones negativas o positiva que pudo haber desplegado Sain. No es una defensa del ex ministro. Solo defensa de la institucionalidad. De lo que debe ser el MPA que su apego a la ley y no caer en discusiones subjetivas sobre si funcionario es malo o bueno y si cometió tal o cual error. Los funcionarios públicos debemos estar arriba de esas circunstancias, debemos generar confianza ciudadana y que el respeto a la ley es lo que nos va a permitir ordenarnos y no bajar a templanzas irascibles que muchas veces nos van a separar más que acercarnos. Los funcionarios del MPA y la labor que llevan adelante es congruente con nuestra visiones. Más allá de esas circunstancias creemos que estamos por la buena senda. Hay funcionarios del MPA que están siendo investigados, que tienen abiertos procesos disciplinaros. Nos gustaría que no los haya pero también es bueno la posibilidad que ese organismo depure sus cargos y permanezcan los que desarrollan su tarea de manera honesta, transparente y eficiente" le dijo a El Litoral.

27 inscriptos para el concurso de jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial de Rafaela

38 abogados concursaron por dos cargos de jueces laborales para Santa Fe

58 anotados para dos lugares en la Cámara Civil, Comercial y Laboral de Rafaela