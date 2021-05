Thelma Fardin realizó declaraciones tras la reaparición pública de Juan Darthés

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actor se declaró inocente de la denuncia por violación y expresó que su familia la pasó muy mal por el escándalo.

Juan Darthés rompió el silencio después de más de dos años de exilio en Brasil, su país natal. Allí se refugió tras el repudio social por la denuncia que hizo Thelma Fardin durante una conferencia de prensa del colectivo Actrices Argentinas en diciembre de 2018. La actriz lo acusó de haberla violado en una gira teatral de Patito Feo por Nicaragua y desde entonces fue poco lo que se supo de él.

“Solo quiero decir que, finalmente, podré defenderme. Desde el comienzo que estoy a disposición de la Justicia brasileña. A pesar de que quería ir a Nicaragua, los abogados no lo permitieron, y por suerte los escuché, porque no me ofrecían garantía de seguir con vida. No hice nada de lo que me acusan. Soy inocente. Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, viendo sufrir a mi familia. En verdad es algo que no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios, hoy estamos más fuertes y unidos que nunca”, se lo escuchó decir al actor en una entrevista con el programa Domingo Espetacular (Record TV).

Fardin no tardó en reaccionar tras escuchar sus palabras, y se expresó con un contundente texto en sus redes sociales. “El Ministerio Público Federal de Brasil, luego de una investigación, promovió una denuncia en ese país que fue admitida. Un juez fijó fecha de audiencia para recibir la prueba y resolver sobre los hechos del caso. Luego de tres años intentando por todos los medios conseguir justicia en sede judicial, a esta instancia se llegó gracias a la cooperación internacional entre los Ministerios Públicos fiscales de Nicaragua, Argentina y Brasil, que escucharon mi palabra, produjeron prueba y consideraron que existía mérito suficiente para acusar a este hombre por violación agravada”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Lo que respecta a la causa lo seguiremos manejando en los canales legales. El debate social ya no puede estar enmarcado en la discusión estéril de ‘le creo no o le creo’, no es una cuestión de fe. Hay tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes considerando que hay prueba suficiente. El debate social debe ser cómo terminamos con la impunidad en los casos de violencia sexual, cómo logramos que las investigaciones sean eficientes y qué lugar le damos a la palabra de la víctima, frenando la re victimización y dejando de estigmatizarla”.

Por último, señaló que seguirá avanzando gracias a los esfuerzos de cooperación internacional, el apoyo de Amnistía Internacional y la incansable lucha de los movimientos de mujeres.

La denuncia de Thelma Fardin

“En 2009 estaba de gira con un programa infantil. Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Me empezó a besar el cuello pese a que le dije que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y me practicó sexo oral, aunque le decía que no. Se subió arriba mío y me penetró. Por suerte alguien tocó la puerta y me pude ir”, dijo entre lágrimas la actriz en una grabación que proyectó el colectivo Actrices Argentinas durante una conferencia de prensa el 11 de diciembre de 2018.

Thelma contó que se animó a hablar después de que el actor fuera denunciado por otras actrices, como Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos.