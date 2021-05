Insólito: trasladan la guardia rural al centro de una ciudad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por decisión del gobierno santafesino la localidad dejará de contar con esa dependencia policial que será reubicada. Desde Federación Agraria y los legisladores del departamento, el senador Giacomino y el diputado Cándido piden que se retrotraiga la medida.

Por estas horas se vive un importante malestar en la zona rural y en el ámbito político de Empalme Villa Constitución, y es que los tomó por sorpresa la decisión del Ministerio de Seguridad provincial de trasladar la Guardia Rural “Los Pumas” - actualmente ubicada en la zona rural de Empalme – al centro de la ciudad de Villa Constitución. El destacamento fue inaugurado en 2019 y tuvo un fuerte impulso de todo el sector productivo rural del departamento Constitución que reclamaba el destacamento en el ámbito rural para mejor cumplimiento de las tareas. En las últimas horas, tanto el senador departamental German Giacomino como el diputado provincial Juan Cruz Cándido ingresaron pedidos en la Legislatura para conocer los motivos de esta decisión.

Mientras desde la Filial Regional Sur de Federación Agraria Argentina (FAA) lamentaron “la decisión inaudita” tomada por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia de sacar la guardia rural de la zona rural del departamento Constitución y trasladarla al centro de la ciudad de Villa Constitución, los legisladores presentaron – cada uno en su cámara – dos proyectos para pedir que se conozcan los motivos por los que se cerró el destacamento de Empalme, las razones por las que se traslada a Villa Constitución y que se retrotraiga la decisión.

Según explicaron ambos legisladores, “la ubicación que tenía la guardia rural Los Pumas le permitía tener un acceso de cercanía a todos los pueblos y parajes rurales de la zona. Nos enteramos que se había resuelto mudar la guardia rural a la ciudad de Villa Constitución. No negamos que Villa tenga los mismos derechos que las zonas rurales pero suena alocado poner en el centro de una ciudad a la guardia rural”.

En el comunicado emitido por Federación Agraria sostienen que el motivo de la decisión tiene que ver con que los efectivos de la guardia rural “tendrán ahora que reemplazar la función que cumplían los efectivos de Gendarmería, los cuales fueran trasladados a Rosario”. Además agregaron que “la mudanza fue inconsulta y no se brindaron mayores detalles sobre las razones”.

Giacomino y Cándido recordaron que el emplazamiento actual de la policía rural “le costó $ 0 al gobierno de la provincia de Santa Fe porque la construcción del edificio corrió por cuenta de la Comuna de Empalme, los productores, aportes propios del Senado, porque el equipamiento en su gran mayoría corrió por cuenta de los productores agropecuarios nucleados en FAA, junto con aportes que hizo la gestión del ex ministro Pullaro en su momento” y agregaron que en el dialogo que venían manteniendo con productores de la zona “había una valoración muy positiva” de las tareas que estaban realizando en materia de prevención y combate contra delitos como el abigeato y vandalismo rural.

Cándido contó que “tanto el senador como yo nos hemos intentado comunicar con el ministro Jorge Lagna, hubo varios llamados, luego me pude comunicar con su secretario que me pidió que le mande un audio de whatsapp. Así lo hice y no obtuve respuesta todavía, la Federación Agraria también intentó plantearlo en persona antes de salir públicamente a hacer el planteo, y al no tener respuesta nos estamos expresando públicamente”.

“No encontramos el motivo lógico por el cual, una fuerza que debe responder las demandas y urgencias de cuestiones de seguridad de la zona rural sean mudados al casco urbano de una ciudad. Por lo tanto nos encontramos ocupados y realizando las gestiones para que los funcionarios que tomaron semejante dislate den las explicaciones necesarias y desistan de este nuevo atropello al sector. terminan dejándonos otra vez a la deriva”, continuo Claudio Caturegli, chacarero, dirigente y vecino rural.

Tanto los legisladores como los referentes de Federación Agraria coincidieron en señalar que tienen la esperanza de que el gobierno provincial explique los motivos y que en esa explicación pueda “entrar en razones para dar vuelta esta decisión y le sea devuelto a los productores agropecuarios la policía rural que tanto esfuerzo les costó conseguir, para lo que tanto trabajaron, y que de la noche a la mañana les arrebataron de su región.