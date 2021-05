El histórico récord que se rompió en la NBA

Este lunes por la noche la NBA vivió una jornada histórica en la victoria de Atlanta Hawks 125 a 124 ante Washington Wizards que pasó a segundo plano luego de la marca alcanzada por Russell Westbrook.



El base del equipo capitalino anotó 28 puntos, brindó 21 asistencias y tomó 13 rebotes, números que representan la 182° vez que el ex Oklahoma City Thunder logra un ‘’triple doble’’. Gracias a estas estadísticas, se convirtió en el jugador que más veces lo alcanzó en la historia de la mayor liga de básquet del mundo.



Triple-doble

Este término se aplica cuando un jugador alcanza los 2 dígitos en tres rubros distintos de las estadísticas. El más habitual que se ve es el logrado con puntos, rebotes y asistencias.

El récord pertenecía a Oscar Robertson, quien había logrado 181 con la camiseta de Cincinnati Royals y Milwaukee Bucks entre 1960 y 1974. En tercer lugar se encuentra Magic Johnson con 138.

With Russell Westbrook passing Oscar Robertson for the most triple-doubles in NBA history, we look back at the "Big O" and his all-around game! #NBAVaultpic.twitter.com/vhxFDdnoKA