Todos los sentidos puestos en la primera "finalísima" Colón-Talleres este sábado a las 21: ¡atentos con el "pito"! Es un solo partido y en el Cementerio de Elefantes. Irá televisado por el pack fútbol, como el clásico: señal de TNT Sports. Si hay empate, se patearán penales para ver quién avanza. Vuelve Lértora en el mediocampo al lado de Aliendro. Es un solo partido y en el Cementerio de Elefantes. Irá televisado por el pack fútbol, como el clásico: señal de TNT Sports. Si hay empate, se patearán penales para ver quién avanza. Vuelve Lértora en el mediocampo al lado de Aliendro.

Tal como lo había anticipado El Litoral, la Copa de la Liga ratificó el día (sábado 15 de mayo) y el horario (a las 21) para el esperado cruce entre Colón y Talleres de Córdoba por los cuartos de final. Como se sabe, es un "mata-mata" único, sin ventaja deportiva para el dueño de casa: si se mantiene el empate luego de los 90 minutos, directamente se ejecutarán penales. Lo que sí tendrá Colón, por haber terminado mejor ubicado, es ventaja logística: no se mueve de la ciudad. A su vez, se confirmó que el juego se verá por el sistema de pack fútbol, otra vez por TNT Sports como fue el clásico. Hoy, si no pasa nada raro, se conocerá el juez, un dato no menor considerando que Talleres viene de quejarse públicamente por un muy mal arbitraje de Fernando Espinoza contra Lanús en "La Fortaleza" granate.

Como se sabe, la conducción de Talleres de Córdoba (Andrés Fassi, hoy en México, por cuestiones empresariales) viene desde el vamos con un claro enfrentamiento ideológico contra la conducción de la AFA y de la Copa de la Liga, lo que incluyó comunicados cruzados y polémica en los medios nacionales. Ahora, en la previa al Lanús-Talleres del domingo, los cordobeses objetaron la designación de Fernando Espinoza, un juez muy particular: dio un penal dudoso para el granate y no expulsó al arquero local en una jugada alevosa con uso desmedido de la fuerza, afuera del cuadro grande y cuando del punta "tallarín" se iba al gol.

"Talleres se comió la de Espinoza, porque no quería ese juez, se lo pusieron igual y los dos fallos fueron perjudiciales. Ahora, de cara al mata-mata contra Colón por los cuartos de final, la dirigencia cordobesa extremó todos los cuidados. Piden y exigen un juez internacional, que les de garantías, porque se sienten que vienen de resultar perjudicados", trascendió desde La Docta.

Como se sabe, los cuatro cruces de cuartos de final serán "picantes", con el agregado que el domingo estará nada menos que un tremendo "mata-mata": Boca Juniors-River Plate en La Bombonera. Es por ello que se hace mucho foco en lo que será la designación de la terna arbitral y el cuarto juez para este sábado a la noche en el Cementerio de los Elefantes. Desde Córdoba filtran la info que "Talleres está con la guardia en alto con el tema del árbitro para el partido con Colón el sábado a la noche en Santa Fe".

En cuanto a lo futbolístico, hoy volvió Colón a los ensayos después del clásico. En el caso del juvenil Tomás Moschión (aislado por contagio de Covid) y el experimentado Paolo Duval Goltz (desgarrado), los dos ya quedaron descartados para el cruce con los cordobeses por los cuartos de final de la Copa de la Liga.

El que sí estará adentro del once titular será el volante interno Federico Lértora, recuperando el tándem de doble cinco al lado de Rodrigo Aliendro. La única duda del entrenador, en el inicio de la semana, sería Gonzalo Piovi o Alexis Castro; el resto, irá igual, con lo ya señalado de Federico Lértora en reemplazo del colombiano Yeiler Góez.