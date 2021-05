Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Recuerdos de Santa Fe

ROBERTO MARTÍNEZ

"Aprovechando mi 'adicción' a El Litoral, desde hace 60 años (tengo 81), quiero compartir un recuerdo que me queda de mi infancia. Me remonto a fines del 40, en esta querida Santa Fe. En aquel momento se viajaba en lanchas, que hacían los puertos de Entre Ríos. Eran 3: la principal, la Hortensia, la más grande; la Brisa, la segunda; y la que estaba de repuesto, cuando fallaba una de ellas, la Santa Marta. Las lanchas salían de calle Moreno y el Puerto, en donde había un baño y una boletería en el medio, a 20 metros de la costa, donde también llegaban las canoas de Alto Verde. Las lanchas salían creo que cada hora, iban a Paraná y volvían; una iba y la otra volvía. Era más largo el viaje aguas arriba, el de ida, y más rápido el de vuelta. Llevaba como una hora llegar a Paraná. También estaba la Sarita que era una torpedera de una de las guerras, también con un motor en el medio, muy peligroso en el viaje, pero en aquel momento nos parecía que no lo era. La Sarita salía un día y volvía al siguiente. El viaje era: Paraná primero, luego pasaba por Villa Urquiza, donde se detenía; después Puerto Curtiembre (también se detenía), Pueblo Brugo (donde a veces paraba y a veces no, porque era un pueblo muy chico); luego Hernandarias, donde yo descendía; y seguía hacia Santa Elena y por último La Paz, donde quedaba hasta el día siguiente, en que regresaba. Era normal viajar solo, siendo chico, no había ningún inconveniente. Mis saludos a El Litoral y gracias por este espacio".

****

En manos de nadie

UN LECTOR

"Como santafesino, estoy indignado, sorprendido, perplejo, asistiendo a noticias que cuesta creer. ¡¡Que estén robando en la Casa de Gobierno, intentando abrir ventanas, que hayan robado en el museo que está a metros, en la Catedral!,... a uno le da la sensación de que está en manos de nadie... ¿Cómo se explica? La Casa de Gobierno tiene guardias. ¿Cómo se explica que un guardia de la Casa de Gobierno no haga un rondín dando vueltas por las veredas, por la plaza 25 de Mayo?, u observar a través de los vidrios a ver si descubre algo raro... Es una vergüenza. Señor gobernador: le están robando prácticamente de su escritorio, ¡y usted no hace nada! ¿Qué quedaría entonces para los barrios periféricos? La plaza 25 de Mayo se está convirtiendo en Sarajevo. Pasa cualquier cosa ahí".

****

Aniversario de una pasión

PABLO GIGLIOTTI

"¡¡Felicitaciones Colón por los 116 años de vida y de pasión sabalera. Saludos también a los directivos. Muchas gracias al diario El Litoral, por ser tan atentos".

****

Kilo y kilogramos

ALFREDO SALOMÓN

"El lunes 3 del corriente, leo en una página de El Litoral, el siguiente título, en letras rojizas: 'Mil kilos de yerba mate argentina a India'. Quiero aclarar que la palabra kilo significa mil. Yo pregunto: ¿mil qué? Mil metros son un kilómetro, al kilo le agrego metro; mil gramos son un kilogramo, es decir que a la palabra kilo le agrego gramo, y así sucesivamente. Pero mil kilos traducidos correctamente significa: mil mil, es decir absolutamente nada. Aquí, en este país, nos acostumbramos a decir un kilo de lo que sea, cuando deberíamos decir: un kilogramo de... Lo que no es correcto deberíamos corregirlo para expresarnos como corresponde, y así valoramos nuestra propia educación. Gracias por el espacio".

****

De democracias y autocracias

MARIO PILO

"En el mundo -y Biden, el presidente de EE.UU. ha dado el primer paso- ya hace rato que han quedado obsoletos los conceptos de derechas e izquierdas, pros y retros, populismos y republicanismos. Todas son democracias de demos, pueblo, kratos, poder o gobiernos de distintos linajes y estirpes -como en las familias, algunos honrosos y despreciables- y autocracias. El mundo se divide hoy en autocracias y democracias; y Argenzuela -como la propia Susana Giménez ha tenido la valentía de sostener, con la suerte de un exilio digno, en un país digno, como es Uruguay-, es hace 70 años una autocracia, la peor, porque es de un solo signo, el peronismo. Desde sus versiones de derecha, Menem, y de seudoizquierda, los K, este esquema es el que hoy divide aguas. Europa y Asia, países centroamericanos, países americanos y africanos. Hace años que venimos sosteniendo que el mundo tiene en este momento una encrucijada vital, o sostenemos las democracias que la modernidad nos legó o vamos a vivir en una pandemia autocrática que el posmodernismo viene preparando desde el comienzo de los años 2000".

****

Pedagogía del cuidado

LECTORA ATENTA

"No sé cómo la ministra Cantero puede estar a favor de la presencialidad en las escuelas, cuando ella misma, que se desenvuelve en su despacho ministerial, se contagió de coronavirus, y ni la provincia ni el municipio pueden controlar que se use el barbijo. Por ejemplo, a los supermercados van familias enteras, padres, hijos, todos juntos. Incluso, el dueño de un autoservicio se contagió luego de haber ido a jugar al fútbol con el hijo y después dice que no sabe cómo se contagió. Toda la familia enferma. Es la inconsciencia total y solo algunos seguimos cumpliendo con las medidas de prevención. No sé cómo se tiene que hacer para crear conciencia. Pero hay total inconsciencia, incluso en las autoridades, como la señora ministra de Educación, que ahora cambió su postura: antes era partidaria del distanciamiento, que no hubiera clases, etc., y a la vez dice: que se cuide la circulación para disminuir los contagios. Ella que es pedagoga, por favor, que enseñe una pedagogía del cuidado a la población, que no hace caso para nada y los jóvenes menos que nadie. Por favor, profesora Cantero, explique una pedagogía del cuidado".