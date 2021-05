"Me calenté con tu foto de perfil", la frase del policía que abusó de una compañera en Salta

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El policía abusó de su compañera mientras ambos realizaban una guardia. La mujer pidió ayuda y lo denunció.

El hecho ocurrió en la provincia de Salta, precisamente en la zona del Paseo Poetas de la localidad de Cerrillos, donde dos efectivos realizaban una tarea de guardia en la zona. El policía abusó a su compañera.



Cuando ambos estaban trabajando, el hombre le pidió a su compañera si podían subir al auto para resguardarse del frío. La mujer accedió y en ese momento, el policía comenzó a hacerle propuestas sexuales y luego comenzó a manosearla.



“Me calenté con tu foto de perfil, vamos a otro lugar, un ratito, no seas mala”, le expresó el policía a su compañera. Y agregó: “Yo no me quiero ir si no tengo algo tuyo, te paso a buscar en la moto”. En ese momento, la mujer pudo escaparse de su compañero tras el abuso y de inmediato se comunicó con la Jefa de Guardia.



En ese momento, se la autorizó a dejar el puesto de guardia y se dirigió a la comisaría. Allí realizó la denuncia contra su compañero identificado como el suboficial M.A. Vela. La policía indicó que el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad en el momento de los hechos.

A las 7:40 se efectuó formalmente la denuncia y el hombre fue convocado, y se le realizó el test de alcoholemia que arrojó un 1,80 mg de alcohol en sangre. Mientras que a la denunciante le dio negativo, siendo que ambos fueron sometidos al análisis.



Ahora, la causa está a cargo de la Fiscalía Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual Nr.1. Por el momento, no se indicó si el suboficial estará suspendido de sus tareas. Además, no sería la primera vez que se presenta a su labor en estado de ebriedad. Por su parte, la denunciante contará con custodia personal por el lapso de cinco días.