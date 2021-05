https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El tercera línea santiagueño jugará la próxima temporada en el Scarlets.

Top 14 de Europa Tomás Lezana seguirá su carrera en Gales El tercera línea santiagueño jugará la próxima temporada en el Scarlets.

Tomás Lezana jugará la próxima temporada en el Scarlets de Gales, club que participa en el Top 14 de Europa y anunció oficialmente este martes la contratación del tercera línea argentino.

El propio jugador santiagueño declaró en la página oficial del club con sede en Llanelli que "es un honor unirme a un equipo con tanta historia y tradición. Después de haber jugado en Súper Rugby con Jaguares y Force, estoy deseando ponerme a prueba en el rugby del hemisferio norte y jugar en el nivel más alto de la competencia europea".

Y añadió: "Scarlets tiene grandes jugadores en el equipo, jugadores con los que me he enfrentado en test internacionales y no puedo esperar para reunirme con los chicos".

Este será la tercera experiencia profesional de Lezana, quien jugó para Los Jaguares en 2016 y este año lo hizo en Súper Rugby de Australia con Western Force.

Lezana, de 27 años, se inició en el Santiago Lawn Tennis Club y también jugó en Los Pumitas, Argentina XV y Pampas XV, y en Los Pumas lo hizo en 39 partidos.