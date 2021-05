https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este miércoles podría haber un caos vehicular

Si no hay respuestas, transportistas de turismo cortarían también la Ruta 168

Sería a la altura de la Fuente de la Cordialidad. El corte en la autopista a Rosario seguiría. Si bien el conflicto es nacional, reclaman una solución al gobierno provincial. Aseguran que las autoridades aún no se comunicaron con ellos.

El corte de transportistas de empresas de turismo que comenzó este martes por la mañana en la autopista Santa Fe-Rosario no sólo continuaba -se registraban serías dificultades de circulación en la zona de la rotonda del Club Colón-, sino que además referentes del sector adelantaron a El Litoral que la medida se sostendrá en tanto y en cuanto no reciban respuestas del gobierno provincial. Y no sólo eso: este miércoles podrían cortar también la Ruta Nº 168, a la altura de la Fuente de la Cordialidad. “La idea es permanecer acá el tiempo que sea. La medida de protesta va a seguir, y si no tenemos algún tipo de solución mañana (por este miércoles) se cortará la Ruta 168, en la Fuente de la Cordialidad”, dijo a este diario Leandro Zamora, referente de los transportistas. Dependiendo del número de micros que lleguen y se sumen al reclamo, seguramente habrá un “doble corte” este miércoles (autopista y Ruta 168) en los dos principales accesos a la ciudad capital, con la cual no faltarán dificultadas en la circulación vehicular. Tenés que leer Desde el drone de El Litoral: así se ve el corte en la autopista Santa Fe - Rosario El corte en la autopista a Rosario se reactivó apenas pasada la hora 16 de este martes, en las dos manos: era cada 30 minutos. Zamora aseguró que al momento no tuvieron “ningún llamado ni comunicación” por parte del área de Transporte provincial. El motivo del reclamo “Ya pedimos algún tipo de asistencia asistencia económica al gobierno, pero nunca llegó y seguimos postergados; desde que empezó la pandemia no pudimos trabajar. Y nos estamos endeudando para poder pagar los impuestos: ni eso nos condonaron. Toda la cadena del sector, desde las agencias de turismo hasta la hotelería, está muy mal”, se quejó Zamora. También, “nos sentimos discriminados de que sí funcionen las líneas regulares de viajes de larga distancia, y no las líneas de las empresas de transporte de turismo”, añadió. El reclamo de los transportistas es nacional: 12 provincias que acompañaban la medida. En Buenos Aires, referentes del sector estaban reunidos con autoridades del Ministerio de Transporte nacional. Según pudo saber este medio, la clave de conflicto es qué tipo de ayuda económica se acordará.