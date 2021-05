El final de una era: Gianluigi Buffon anunció que se va de Juventus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El reconocido arquero de 43 años decidió no renovar su contrato con la Vecchia Signora, después de 19 temporadas en el club.

“Mi futuro está claro y decidido: esta temporada pondré fin, de manera definitiva, a esta bellísima y larguísima experiencia en la Juventus”. Con estas palabras Gianluigi Buffon se despidió de Juventus de Italia después de 19 temporadas jugadas en el club. “O dejo de jugar o si encuentro una situación que me dé incentivos para jugar y tener una experiencia de vida diferente, la tomaré en consideración”, abrió la puerta del retiro en una entrevista con la cadena Bein Sports.

El equipo de Turín está viviendo horas decisivas para su futuro, ya que está inmerso en un crisis futbolística. Ante esta situación, Buffon optó por no renovar su contrato que vence el último día de junio. “Creo que lo di todo por la Juve. He recibido todo y más que esto no se puede hacer. Hemos llegado al final de un ciclo”, reconoció Gigi.

“Tengo una relación excelente con Cristiano. Es un chico muy amable conmigo. Marcó muchos goles como siempre, como en los últimos años”, mencionó sobre Cristiano Ronaldo, quien es otro de los que podría encabezar el éxodo que se planea en Juventus tras un año sin ganar el título local ni pelear en Champions League, donde quedó en octavos de final ante Porto.

Pero Buffon y Cristiano no serían los únicos: Fabio Paratici (director deportivo) y Pavel Nedved (vicepresidente) también evalúan marcharse de un club que, para colmo, está en el centro de las críticas tras la fallida Superliga europea que todavía impulsa junto con Barcelona y Real Madrid.