https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 11.05.2021 - Última actualización - 20:02

19:53

Edinson Cavani publicó un video en sus redes sociales y explicó los motivos que lo llevaron a renovar con el Manchester United.

Fútbol Internacional Cavani rompió el silencio y explicó por qué no fichó para Boca Edinson Cavani publicó un video en sus redes sociales y explicó los motivos que lo llevaron a renovar con el Manchester United. Edinson Cavani publicó un video en sus redes sociales y explicó los motivos que lo llevaron a renovar con el Manchester United.

Se acabó lo que se daba: Luego de varias idas y vueltas, Edinson Cavani tomó la decisión de renovar su contrato con Manchester United hasta la temporada 2022, con la chance de extenderlo por una año mas.

Sin ir más lejos, el uruguayo de 34 años explicó por qué decidió seguir en el club inglés y desechar otras ofertas, como por ejemplo la de Boca: "Siento un vínculo profundo con mis compañeros de equipo y todo el cuerpo técnico, que me motiva todos los días, por eso sé que juntos somos capaces de lograr cosas muy especiales".

"A lo largo de la temporada he desarrollado un gran cariño por el club y todo lo que representa. También me ha emocionado lo mucho que los hinchas han querido que me quede, por eso voy a dar todo para traerles nuevas alegrías. Todavía no he podido jugar con las tribunas llenas y es algo que estoy deseando hacer", manifestó Cavani.

Y en la misma línea, agregó: "Desde el primer momento que llegué sentí la confianza del entrenador. Como jugador, esto te da la oportunidad perfecta para desarrollar tu mejor fútbol, así que quiero darle las gracias por ello".

Por último, grabó un video en sus redes sociales para explicar sus sensaciones: "Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Quería contarles que hoy fue un día especial, he decidido seguir una temporada más en Manchester, de ambas partes estamos muy contentos porque la historia siga y lo quería compartir con ustedes".

"Aprovecho la oportunidad para contarles un poco sobre el último video, de lo que ha sido la renovación. Me han preguntado por la forma en la que hablaba. Tenía que hablarle lo más correcto posible el español para que entendiera el traductor y tal vez hablando en criollo como hablamos nosotros, no me hubiera entendido muy bien. Así que un abrazo a todos", cerró Cavani. Se acabó la ilusión de Boca.