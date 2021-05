https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 11.05.2021 - Última actualización - 20:21

20:19

La familia del jubilado reclama que no se abandone su búsqueda.

Tras un mes y medio "Popi" Perezlindo sigue sin aparecer La familia del jubilado reclama que no se abandone su búsqueda. La familia del jubilado reclama que no se abandone su búsqueda.

Cuando toda la ciudad busca a Roberto Parente, el hombre desaparecido en Santa Fe la semana pasada, la familia de Claro Próspero Perezlindo recordó que él sigue sin aparecer desde hace un mes y medio.

Perezlindo tiene 69 años y es jubilado. Se ganaba la vida como albañil. "Popi", como lo conocen sus allegados, salió de su casa en barrio Altos del Valle el lunes 1° de marzo de este año. Eran cerca de las 8 y se iba a tomar un colectivo que lo iba a llevar al domicilio de una cuñada, en la zona noroeste de la ciudad.

Por razones que se desconocen, este hombre terminó en el otro extremo, en el distrito de La Guardia.

Allí, cámaras de vigilancia lo captaron cerca de las 10.40, mientras caminaba por las calles de tierra.

Justamente allí, unos días más tarde, aparecieron las prendas de vestir que Perezlindo llevaba puestas, abajo de un arbusto, en un descampado ubicado detrás de las instalaciones del conocido mercado mayorista de la Ruta Nacional 168.

Allí también se halló su teléfono celular, pero estaba severamente dañado y los peritos no lograron acceder a su información.

Mirna, una de las hijas de "Popi", contó que lo que nunca se pudo encontrar fue la ropa que su padre tenía en el bolso que llevaba. Tampoco las ojotas, ni el DNI, ni la tarjeta del colectivo.

"La verdad que no tenemos idea de qué le puede haber pasado. No era una persona agresiva. No tenía problemas con nadie. Era muy amable y todos en el barrio lo saludaban y hablan bien de él. En La Guardia también era muy conocido y todos lo respetaban", contó la mujer.

"Los investigadores hicieron mal las cosas desde el principio. Nosotros denunciamos la desaparición el jueves 4 de marzo, pero las actuaciones recién llegaron al Ministerio Público de la Acusación el lunes, después del fin de semana. Además, el fiscal, sólo rastrilló detrás del terraplén. Dieron por cerrada la búsqueda y nunca nos informan nada", se lamentó.