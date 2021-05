https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 12.05.2021 - Última actualización - 2:42

2:33

Otra patología ocasionada por coronavirus es la eliminación de proteínas por la orina, sobre todo en enfermos leves y moderados. Recomiendan hacerse controles en el tiempo por posibles enfermedades crónicas en los riñones.

Secuelas Entre un 20 y 30% de pacientes graves Covid sufren insuficiencia renal aguda Otra patología ocasionada por coronavirus es la eliminación de proteínas por la orina, sobre todo en enfermos leves y moderados. Recomiendan hacerse controles en el tiempo por posibles enfermedades crónicas en los riñones. Otra patología ocasionada por coronavirus es la eliminación de proteínas por la orina, sobre todo en enfermos leves y moderados. Recomiendan hacerse controles en el tiempo por posibles enfermedades crónicas en los riñones.

Las secuelas de cursar el Covid-19 son diversas y en algunos casos dejan enfermedades crónicas que requieren un seguimiento especializado. Las fallas renales en pacientes graves son frecuentes y precisan hacerse diálisis de forma transitoria.

"Los pacientes graves con Covid hacen un fallo multiórgánico y multisistémico. Además pueden hacer un sobre agregado de infecciones bacterianas. Por eso, en el Covid grave entre el 20 y el 30 % de los pacientes producen insuficiencia renal aguda (IRA), es algo que ensombrece el pronóstico porque cuanto más aparatos tiene un paciente en terapia, más severidad del cuadro", remarcó Mariano Arriola, jefe de Nefrología y Unidad de Trasplante del Cullen, en diálogo con El Litoral.

Otra cifra que resalta este problema que se volvió habitual en quienes padecen el Covid es que el 90% de las personas que sufren IRA van a precisan diálisis transitoria. En este sentido, Arriola mencionó que "el paciente una vez que se recupera del Covid, recupera el riñón. Pero también hay cerca de un 30 % que tuvieron que hacerse diálisis y que puede quedar con algún grado de insuficiencia renal crónica", sostuvo el nefrólogo. Es por esto que se recomienda a aquellas personas, que estuvieron graves por el coronavirus, realizarse controles renales en el tiempo.

Proteinuria, otra secuela

-Una persona que no requirió cuidados intensivos por el Covid ¿Cómo se da cuenta si tiene secuelas renales?

-Los pacientes no graves no suelen hacer afectación renal, sí hay un cuadro en los pacientes moderados y leves que se llama de proteinuria (eliminación de proteínas por la orina), esto está asociado a una nefropatía vinculada al Covid, que no da IRA pero hay que seguirla en el tiempo porque no se sabe si puede ocasionar una insuficiencia renal crónica.

-¿Qué síntomas aparecen si uno sufre una proteinuria?

-La gran mayoría de las veces, la persona tiene edemas generalizados o en miembros inferiores, se les hinchan las piernas, puede subir la presión arterial. Y cuando se hacen un análisis de orina aparecen las proteínas.

Estas son nefropatías a largo plazo y estos pacientes rara vez van a diálisis. De igual manera hay pocos análisis hechos porque la pandemia tiene poco más de un año y medio, por eso el futuro de esta nefropatía no se sabe en cuanto a su evolución.

Sistema preparado

Estas complicaciones multiorgánicas que produce la enfermedad y que afecta a gran parte del mundo, se replica en el Cullen y en todo el país. Al ser consultado el jefe de Nefrología sobre cómo está preparado el hospital para atender la demanda creciente de diálisis, indicó: "Estamos muy bien, ya estábamos bien antes de la pandemia para atender estas complicaciones de alta complejidad dialítica".

Además, Arriola señaló que "no faltan recursos, es más, hay pacientes que están inestables hemodinámicamente, que requieren inotrópicos, por ejemplo, a ellos se les hace una diálisis que es ultra lenta (SLED), son diálisis más prolongadas en el tiempo. Normalmente una diálisis dura entre 3 y 4 horas, la SLED dura hasta 12 horas y la podemos hacer porque tenemos el recurso tecnológico y el recursos humano".