Las transferencias de fondos desde Nación a las provincias crecieron, excepto CABA

El crecimiento de la coparticipación fue suficiente para que en las provincias no se presenten reducciones en el total de envíos cuatrimestrales frente a 2020, aunque la excepción fue la Ciudad de Buenos Aires, indicó un informe privado.

"Si se analizan los principales envíos desde la Nación hacia las provincias que existen en virtud de los arreglos institucionales federales, plasmados básicamente en la coparticipación y leyes complementarias, puede verse un fuerte crecimiento en lo que va del año, que llevó a que en el primer cuatrimestre estos envíos estén un 16% real por encima del mismo período en 2020", sostuvo.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) recordó que abril de 2020 "fue precisamente el piso de la coparticipación a provincias, en línea con lo observado en la recaudación de los impuestos coparticipables como IVA y Ganancias".

"El fuerte crecimiento real de la coparticipación terminó empujando al total de transferencias a mostrar un crecimiento real en el primer cuatrimestre", remarcó.

"En el acumulado al primer cuatrimestre, las provincias y CABA recibieron en conjunto $ 1,03 billones", aseguró y calculó que ello representa $ 141 mil millones más que lo recibido en el primer cuatrimestre de 2020 o $ 37 mil millones más que lo correspondiente al acumulado enero-abril de 2019.

Aseguró que, si se consideran todas las transferencias, entre enero y abril de este año se envió a las provincias $ 97 mil millones más que el mismo período del año pasado, pero también se les enviaron más fondos que en 2019 ($ 63 mil millones más).

"A pesar de la heterogeneidad de las variaciones por provincia en las transferencias no automáticas o discrecionales, el crecimiento de la coparticipación fue suficiente para que no se presenten reducciones reales en el total de envíos cuatrimestrales frente a 2020", subrayó, pero aclaró que "la excepción es el caso de CABA, donde el fuerte aumento de los fondos que llegaron por la vía no automática no pudo cubrir el desplome de la coparticipación".

Analizó que "la evolución observada de las transferencias automáticas y no automáticas, implica que cuando se suman todos los envíos de Nación al consolidado de provincias y CABA en 2021 "superaron en términos reales" los montos del mismo período del 2020 y 2019.