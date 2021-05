Andrea Prodan: tradición de familia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde pequeño entendió que la música era lo suyo. Hermano de Luca, mítico líder de Sumo, el cineasta y músico hace un recorrido en diálogo con Mirador de su destacada trayectoria donde recuerda su infancia, su Italia natal y adelanta lo que se viene.

Gisela Mesa

Los caminos de la vida son misteriosos a tal punto que llevó a esta periodista a entrevistarse con un músico, cineasta y actor de origen italiano, hermano del mítico líder de la banda Sumo. Hablamos de Andrea Prodan, artista multifacético: es actor, músico y compositor, radicado en Argentina hace ya varios años, se afinca en las sierras cordobesas junto a hijos y mujer.

El artista ha estudiado en Inglaterra y ha trabajado en muchos lugares del mundo en distintos rodajes de películas. Con total predisposición dialogó con Mirador Provincial, donde hace un recorrido de su destacada trayectoria, de su Italia natal y de lo que se viene.

Legado familiar

Andrea es hijo de Mario Prodan, nacido en Estambul (Turquía) pero de nacionalidad italiana con procedencias italiana, y austro-húngara, y Cecilia Pollock, oriunda de China e hija de escoceses, quienes residían en Shanghái antes de la Segunda Guerra Mundial; hermano de Luca Prodan, el destacado y reconocido músico que creó Sumo en Argentina.

-¿Cómo te sentís al ser parte de una familia que tiene mucha historia para contar?

-No siento que mi familia tenga algo de raro. He crecido como outsider en Italia como en Inglaterra y creo que mis padres se sentían así en China también (donde se conocieron). Lo que sí, todos en mi familia hemos cocinado en una sopa de cultura y de culturas. Tengo tío abuelos cocineros y compositores de música. Mi padre era escritor, anticuario y sinólogo. Además de deportista olímpico en su juventud. A mí todo esto me resulta normal, aunque desde afuera puede parecer exótico.

-Hablanos de tu familia y de Italia.

-Mis padres (un italiano y una escocesa) tuvieron cuatro hijos. Michela, Claudia, Luca y yo. Los varones nacieron en Roma. Mis hermanas unos años antes, en Pekín, China. Luca y yo hemos vivido la mayor parte de nuestra vida entre Italia y Gran Bretaña.

-¿Cómo era la relación con tus hermanos?

-Los viajes y el trabajo en países lejanos han confabulado para separar a mi familia bastante. Claudia fue a estudiar a EE.UU. de chica y Michela estudiaba ballet en Londres, a Covent Garden. Luca hizo sus escuelas en Escocia y yo en Inglaterra. Nos veíamos cuando el destino lo permitía. Había mucho amor entre hermanos. Puede ser que las ausencias lo enfatizaban. Los más grandes siempre me traían regalos de lejos. Claudia de África donde trabajó por las Naciones Unidas, Michela desde California, ya que era la secretaria privada de Jane Fonda. Luca estaba en Gordonstoun, un colegio escocés. Me trajo un muñeco de Action Man una vez. Después yo pasé mis años educativos en el sur de Inglaterra y ahí pude compartir más tiempo con Luca. Coincidió con la explosión del punk...y éramos ávidos frecuentadores de la escena rock en general.

-¿Cómo fue la infancia de Luca y vos?

-La infancia mía y de Luca fue una infancia italiana. Hemos curtido mucho mar, siendo mi padre un amante de los barcos y del navegar. Nuestras primarias y secundarias fueron salpimentadas con viajes de regreso a Roma, pero con expediciones a otras partes de Europa. Italia fue, igualmente, nuestra ancla...y el Italiano nuestro primer idioma.

-¿De qué forma llega la música a ustedes?

-Aparte del hecho que nuestro tío-abuelo era Antón Von Goeroeg, el compositor de corte en Constantinopla, creo que francamente la música nos llegó desde mucho más cerca y de manera más humilde: nuestros padres cantaban muy a menudo durante nuestros largos viajes en auto. La música fue parte integral del boom económico y social de Italia en los años sesenta… Rita Pavone, Lucio Battisti, Modugno, Mina. Después llegaron los Beatles, los Stones, King Crimson y los Sex Pistols. Viviendo ya en Inglaterra todo esto nos alimentó anímicamente y sentimentalmente. ¡Éramos dos bichos de rock!

-¿Cuál es tu disco favorito de Sumo?

-No tengo un disco preferido. Van rotando. Ahora creo que diría "Corpiños en la madrugada", porque fue el primero, el más fresco, el que más me acerca a mi hermano, por varias razones. Muchas canciones las canté con él, en Roma. Las conozco desde años. Son las más excéntricas... Pero "After Chabón" tiene lo suyo también. Un Luca crepuscular, despejado.

-¿Cuál es el legado de Luca al rock argentino?

-El legado que Luca deja al rock local es un misterio. Ninguna banda le llegó a los talones a Sumo. Es imposible hacerlo, porque Sumo tiene una receta espiritual única. Y el ingrediente más poderoso era mi hermano, con sus mambos, sus vuelos, sus ternuras. El legado que pudo dejarnos a los argentinos -y no sólo- es otro, y viene desde su enorme y sintética capacidad de transmisión verbal de su ideología personal. Tan lúcida. Tan actual.

Séptimo arte

-¿Cómo llega el cine a tu vida?

-Mi padre era productor y director de cine en Italia en los años '50. Después se dedicó a tiempo lleno a ser escritor y anticuario. Yo fui por años un adicto de la pantalla grande, en el pueblo de Tarquinia, donde creció en Italia. Tenía dos cines y yo pasaba horas y horas ahí adentro. Mi padre me venía a buscar ¡y me sacaba tirándome de las orejas! James Bond y spaghetti westerns... ¡ésta era mi alimentación! Pero yo quería ser director de fotografía... Y por esta razón dejé mis estudios universitarios en el Reino Unido, y me fui a trabajar con Ennio Guarnieri, quien filmó las películas de Pasolini, Zeffirelli, y mil otros. Fui su asistente por 3 años. Juntos hicimos "Ginger & Fred" de Federico Fellini. Yo era asistente operador de cámara. Durante la filmación de "Anno Domini" volví a mi primera pasión, la actuación.

-Siendo actor, tuviste la gran oportunidad de compartir producciones con figuras como Ava Gardner, James Mason y Susan Sarandon. Y también fuiste dirigido por Federico Fellini, los hermanos Paolo y Vittorio Taviani, y Peter Greenaway. ¿Qué nos podés contar de aquellas experiencias?

-He conocido en persona a muchos divos y divas. Ava Gardner, Susan Sarandon, Mastroianni y Bárbara Hershey. He actuado y charlado con ellos con mucha espontaneidad. Hay algo que realmente emanan muchas estrellas del cine...y ésto la cámara lo registra. He contado varios episodios vividos entre actores de cine en "El Baúl de Andrea", mi programa semanal en Red Moskito Radio. Ya es un podcast en Spotify y se escucha en mucho lado. Ahí cuento mis experiencias. Ahí encontrarán a Peter Greenaway, a Fellini, Amelio, Los hermanos Taviani... y muchos otros animales del zoológico cinematográfico. Todos contados por mí. Fueron años sumamente interesantes. Aprendí mucho. También aprendí que era hora de crecer, y de dejar ésta vida atrás. Hice más de 40 películas... Fue mi vida, pero no quería que fuese mi muerte. Irónicamente, Luca quería ser actor, y yo quería ser músico. La segunda mitad de mi vida la iba a dedicar a mi sueño.

Romapagana

-Háblanos de Romapagana.

-Y así llega Romapagana. Había grabado "Viva Voce" mi disco vocal que tanto le había gustado a Peter Gabriel. Pero yo quería compartir mi música con otros locos como yo. Armé una banda con este propósito, y fue Romapagana. Ahí puse mis enojos y pensamientos sobre la locura que ha llegado a ser nuestro mundo… nuestra sociedad. La banda es poderosa. Es un núcleo de rock guerrillero. Tiene 17 años y sigue cargándonos de vida y entusiasmo.

-Sos melómano, nos interesa saber qué estas escuchando actualmente.

-Mi colección de vinilos y cds es tan grande que me permite pescar de vez en cuando al pasado, redescubriendo joyas y degustando otra vez viejos amores. Estoy atento a novedades. "Tiny Desk Concerts" en Youtube ha sido muy energizante en los últimos años. Pero, francamente, yo hago música. Y por esta razón, y a esta altura, me concentro en lo que es mí necesidad musical; en lo que refleja mi alma. Por esto escucho lo que hago, o sea... mis muchos mundos musicales actuales.

Lo que se viene

-¿Qué proyectos se vienen a futuro?

-Estoy plenamente involucrado en varias cosas musicales. La famosa pandemia interrumpió algo que había despegado de manera realmente superlativa. "Bowie ReMembered", con los hermanos Kurz había armado una banda que daba vida y calidad a muchas canciones de Bowie, acá en suelo argentino, pero con proyección internacional. Los shows fueron todos muy exitosos. Esperemos poder volver a volar. Romapagana también sufrió, pero estamos en la lucha y hace poco nuestra vuelta a Buenos Aires se vio premiada con un rotundo sold out. Después está "Prodan-Varela" donde el rock y el cinema se encuentran! Celina Varela y yo tenemos un feeling musical muy especial. Pueden escucharnos en Spotify o YouTube. ¡Es muy bueno! Y después viene.... P.P.P. o sea: Prodan Pandora Pow. Un cuarteto de rock que se mueve por todo el país, tocando canciones de la época pre- Argentina de Luca. Aprovecho para contar historias de vida y cantar material mío. ¡Es una bomba! El primer show, en Rosario, nos hizo comprender que estamos haciendo algo único. Como ves, ¡estoy a full!

-Estamos atravesando una pandemia debido al Covid-19, ¿cómo la vienen sobrellevando tu familia en las sierras?

-Si hay un lugar en el mundo donde el maldito Covid se puede sobrellevar de manera relativamente tranquila es Traslasierra. Soy un hombre muy afortunado de poder estar acá con mi familia.