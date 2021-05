https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El sector del turismo espera una reunión

Por el momento no hay cortes de tránsito en la Autopista Santa Fe - Rosario

Transportistas suspendieron el corte de la Ruta 168 y están a la vera de la Autopista Santa Fe - Rosario a la espera de una reunión con la provincia. Si no hay avances, procederán a interrumpir el tránsito.

Los empresarios y trabajadores del sector de turismo de viajes que este martes cortaron la circulación vial sobre la autopista a Rosario decidieron suspender el otro corte de ruta previsto para este miércoles por la mañana sobre la ruta 168, a la altura de la Fuente de la Cordialidad, a la espera de una reunión con el secretario de Transporte de la provincia, Osvaldo Miatello. Así lo confirmó a El Litoral Luciana Cabral, quien es representante de las agencias de viajes. Cabe señalar que por el momento se mantienen a la vera de la autopista a Rosario, amenazando con volver a cortar si no hya avances. Durante la jornada de este martes hubo llamados con funcionarios del gobierno provincial para tratar de avanzar hacia una negociación. Las partes acordaron verse las caras en el transcurso de este miércoles, aunque no se precisó en qué horario ni dónde. Los transportistas de empresas de viajes no pueden trabajar debido a las restricciones impuestas por el gobierno nacional por la pandemia, en pos de evitar nuevos contagios de covid. Por ese motivo, y ante la dramática situación financiera que atraviesan, decidieron retomar la protesta que ya se había realizado hace un mes atrás en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de la ciudad. Debido a que no pueden trabajar, los transportistas de viajes solicitan ahora una ayuda económica para el sector. Habrá que aguardar el resultado de la reunión prevista para la presente jornada entre las partes para saber si los cortes de rutas se levantan o si se mantienen. Noticia en desarrollo

