El primer largometraje de ficción de Nicolás Tacconi, que comienza esta semana su encuentro con el público, tiene como protagonista a Luis Luque. Es la historia de un hombre que falló mil veces, pero que sin embargo está dispuesto a darlo todo por amor.

Cine "Bigli": un perdedor por la redención

“Bigli”, el primer largometraje de ficción dirigido por el bonaerense Nicolás Tacconi, inicia esta semana su contacto con el público. Por ahora, está disponible en las pocas salas de cine que permanecen abiertas en el país, pero la idea es ir sumando espacios de exhibición.

El film, protagonizado por Luis Luque, Ana Celentano, Esteban Bigliardi, Laura Grandineti, Rocco Posca, Ana Katz y Fabián Arenillas, es básicamente la historia de Bigli, un veterano periodista a “quien los años dejaron sin amor y sin sentido, tratando de que el alcohol lo hunda a él o a su barco”.

Todo cambia cuando su sobrina, que no encuentra contención en su familia, le pide ayuda. Entonces, pese a que falló mil veces, está dispuesto a dar todo por alguien que ama.

Foto: Realicó / Cinetrén

Tacconi, quien tiene en su haber tres cortometrajes rodados de manera independiente y filmes documentales como “Rizoma” y “Aire de Chacarera”, se aventura por vez primera en el terreno del largometraje de ficción.

-¿Cómo fue la creación de Bigli, este personaje que además de dar nombre, es el corazón de la historia?

-Es fundamental. El personaje, desde que lo escribimos, siempre fue pensado para Luis Luque, que terminó siendo importantísimo para la película. Siempre pensamos en un hombre ubicado un poco por fuera de las buenas costumbres pero de mucho corazón. Que también tuviera cosas queribles, que más allá de todo fuera cálido. Luque hizo todo eso en forma increíble.

-O sea que el personaje fue escrito especialmente para él.

-Lo tuve siempre en la cabeza. No es que lo escribimos para él, pero siempre pensé en Luis. Me reuní y a los cinco minutos estaba todo más que bien entre los dos.

Foto: Realicó / Cinetrén

-¿Y Luis le aportó después al personaje cosas que vos no habías previsto?

-Algunas cosas de improvisación hubo, que estuvieron buenísimas. Es como si él hubiera terminado de cerrar todo. Incluso le aportó cosas en la forma de caminar, de mirar. Muchos detalles y muy buenos.

Miedo superado

-Tenés en tu haber varios cortometrajes y filmes documentales ¿Cuándo y por qué decidís dar el paso al largometraje de ficción?

-Me gusta mucho escribir. Y lo que escribo es ficción. En el documental que hice, “Aire de chacarera”, intenté que tuviera algunas cosas de ficción. Me daba mucho miedo, de todas modos, tener que interactuar con los actores, pero en “Bigli” nos fue muy bien. Hubo muy buenas actuaciones por parte de todos.

Foto: Realicó / Cinetrén

-¿De qué modo influyó en ese punto tu trabajo como productor teatral en el desarrollo del film?

-No. Yo actué en tres películas de Ana Katz. También hice una obra con ella. No sé cuánto de eso me sirvió. Fue más el intento de transmitir el sentimiento de cada personaje. Cada actor lo agarró y todos son muy buenos. No fue difícil.

Intérpretes comprometidos

-¿Todos los actores se pudieron adaptar a la idea que tenías inicialmente de los personajes a la hora de escribir el guión?

-El guión lo escribimos con Nicolás Gueilburt y Dodi Scheuer. Yo tenía la idea de la película y con ellos lo fuimos armando. Después, a cada uno de los participantes les gustó y le agregaron cosas. A mí me costaba, por ejemplo, escribir cosas para un personaje de 18 años porque no tiene nada que ver con las formas de hablar que yo tenía a esa edad. Hay una escena completa entre Rocco y Laura que fue improvisada por ellos, en base a cuatro temas. Les pedí que hablaran entre ellos, porque lo que yo había escrito no iba. Eso pasó más o menos hacia la mitad del rodaje, cuando todo venía muy bien entonces confiaba mucho en ellos.

Lugares viejos y solitarios

-¿En qué locaciones se filmó “Bigli”?

-Mucho fue en un club de San Fernando. Ahí está la amarra del personaje y el barco. Después, intentamos buscar lugares viejos. Un bar en Dock Sud, otro en la Isla Maciel, que son muy antiguos. Lugares viejos como el pasaje Roverano, el diario donde trabaja él. Los bares son puntos medio desolados, con gente que va a cualquier hora. Todo al servicio de Bigli. Por eso lo que hace Luque es increíble, todo recae sobre él. Dejó todo y realizó un trabajo buenísimo.

Foto: Realicó / Cinetrén

Amigos en el rock

-¿Qué te motivó a la realización de “Los Rayos”, documental sobre el rock en Hurlingham que también se estrena este año?

-Soy de Hurlingham y es una película muy pensada para mí y para mis amigos. Contando, en parte, algo que tiene que ver con una música que nos gusta mucho, que apareció en esa zona. Cuando ellos decidieron hacer música, que para mí es un momento importantísimo. La filmamos con personajes del barrio y tiene un espíritu de amistad.