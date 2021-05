Scaloni: "Cuando Messi no juegue más con Argentina nos daremos cuenta de muchas cosas"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador Lionel Scaloni aseguró que el día en el cual el futbolista Lionel Messi no juegue más en la Selección, los argentinos se darán "cuenta de muchas cosas" y dijo que "no hay que privarse de nada" mientras el jugador rosarino esté en el elenco nacional.



Scaloni al hablar acerca de si la Copa América es la penúltima oportunidad de ganar un título con la Selección argentina y el Mundial de Catar 2022 la última, expresó: "La última será cuando él quiera y el día que no juegue más con Argentina, nos daremos cuenta de muchas cosas".

En ese sentido añadió: "Como pasó con Diego (Maradona), que cuando dejó de jugar, nos dimos cuenta de lo que era tener a ese tipo dentro de la cancha. Por eso, con Leo no hay que privarse de nada mientras esté".

En una entrevista que le concedió al diario Marca desde su casa en Palmas de Mallorca y al ser consultado acerca del futuro de Messi, Scaloni manifestó: "Yo creo que ya está solucionado. No tengo dudas. Él sabe ya muy bien lo que va a hacer, no va a llegar al 30 de junio sin saber dónde va a ir a jugar".

"Con nosotros, Leo ha demostrado que se encuentra bien, cómodo, con una generación nueva que casi no conocía y ahora ya es uno más y se lleva bien con todos. Hemos logrado hacer un equipo en el que él se pueda acoplar y además, ahora se le nota que en el Barcelona ha encontrado una regularidad. Todo eso ayuda", dijo.

Asimismo agregó: "Él también es muy consciente de que el fútbol ya no es de un jugador sólo y que se necesita de sus compañeros. Él, Cristiano Ronaldo, Mbappé, los mejores del mundo necesitan a su equipo. Un crack te puede hacer un gol, te puede ganar un partido, pero para ganar un campeonato, necesitas mucho más que al mejor del mundo".



"En fútbol, prometer es muy difícil y el que promete se equivoca"



Scaloni dijo además que en el fútbol "el que promete se equivoca" a la vez que señaló que la Selección argentina va a "hacer el máximo esfuerzo" para lograr el objetivo que es llegar a la final de la Copa América.



"En fútbol, prometer es muy difícil y el que promete se equivoca. El fútbol depende de muchas cosas: de que la pelota entre; de que el árbitro se equivoque... Prometemos sólo que vamos a hacer el máximo para alcanzar el objetivo: la final", aseveró.

Scaloni señaló luego: "La gente ve que hay un equipo que sale a jugar de una manera concreta y, sobre todo, es una Selección sin cosas raras. Convocamos a los que creemos, y si un jugador merece estar en la Selección, lo traemos. La gente se siente identificada".

"Creo que los argentinos nos estamos dando cuenta, poco a poco, que sólo gana uno y, últimamente, no es Argentina la que gana. Para volver a ganar de forma habitual faltan muchas cosas.

Yo creo que nuestro país está preparado para saber que Argentina va a competir, pero que no tiene que ganar obligado. Nos hemos pegado tantos palos por creer que éramos los mejores... y luego no ser los mejores ni, ¡ojo! ser los peores", expresó.

Asimismo añadió: "Tenemos un gen competitivo claro. Cualquier entrenador quisiera tener a un argentino en su equipo, pero eso no nos hace invencibles para nada y sino vamos a los números: el último Mundial lo ganamos en 1986; la última Copa América, en 1993.

"Son muchos años ya sin títulos. Lo único que podemos hacer es intentar dar una alegría al país, pero no vender humo, no salir a decir: vamos a ganar por ustedes . No. Sí vamos a intentar dejar a un lado lo que está sucediendo en el país y darles una alegría", subrayó.

Además contó que con la Selección trabaja "igual que si estuviera en un club pequeño", a la vez que dijo: "No pienso en la presión porque no me haría hacer bien mi trabajo. Estoy bastante tranquilo, no me acuesto todas las noches pensando en eso".

También indicó que junto con su cuerpo técnico ven todas las ligas "incluso jugadores que no están en Primera", pero que pueden ser citados en algún momento, tras lo cual indicó: "La Liga argentina es un problema en horarios, sobre todo la Libertadores. Se juega muy tarde, pero mi staff me manda los cortes y analiza las cosas que realmente nos interesan. En nuestra opinión, tampoco es cuestión de estar 24 horas analizando".

"Sabemos cómo queremos jugar y qué jugadores buscamos. No me gusta hablar de sistema de juego . No existen. Lo que sí tenemos claro en la Selección es la manera de jugar, con jugadores de calidad, asociativo", expresó.

Finalmente habló de Sergio Agüero: "Lo más complicado no es que no juegue. Yo hablé con él hace dos o tres meses y lo quería traer para que se entrene con nosotros, pero no estaba recuperado totalmente y el City no lo quería mandar. No fue posible".

"A partir de ahí, tampoco se recuperó bien. El problema del Kun no es tanto que juegue mucho o poco, porque al final sabemos el tipo de jugador que es, pero sí necesitamos que esté activo para tomar la última decisión", culminó.

