El zaguero, que jugó poco, cambiaría de aire

Unión: Matías Nani tiene una cláusula para irse ahora

Vino como refuerzo, jugó casi nada y no convenció. En su momento, firmó contrato hasta diciembre de 2021 pero es momento de decisiones: Unión lo puede comprar (cosa que no ocurrirá) y el jugador se puede desvincular "ya mismo". ¿Se va al exterior?

Apenas 13 planillas. Son las que registró Matías Nani en Unión de Santa Fe: a pesar de sus muy buenos antecedentes, con el ruido mediático de La Roma de Italia en el combo, acá no logró imponer condiciones. Se iría.

Por Dario Pignata SEGUIR El zaguero Matías Nani, uno de los tantos refuerzos en el Unión pandémico del año pasado, podría desvincularse en las próximas horas del Club Atlético Unión, como consecuencia de una particular cláusula de salida, tan habitual en estos tiempos a la hora de analizar los contratos de los futbolistas. El Litoral consultó con dirigentes de Unión y con el propio entorno del jugador, que es representado por la escudería de Pablo Sabag. La chance, ante la falta de minutos y rodaje con la rojiblanca a bastones, se abre de la siguiente manera: - Matías Nani, ex Central Córdoba de Santiago del Estero, se vinculó a Unión a préstamo - Firmó su contrato con la entidad de la Avenida López y Planes hasta el mes de diciembre de este año (2021) - Las partes, CD y agente FIFA de Nani (Pablo Sabag), colocaron un "quiebre" en el contrato para junio de este año - Si Matías Nani la rompía "toda", jugaba y rendía muy bien, Unión puede adquiri la ficha antes del 30 de junio y quedarse con el jugador; algo que claramente no va a pasar Tenés que leer El Vasco, a media agua entre lo bueno y lo malo, pero respaldado - Al mismo tiempo, Nani se aseguraba para junio de este año, una cláusula de salida: irse ahora, antes que termine el vínculo - "No es alto el monto, pero sí se va a hora tiene que pagarle a Unión", reconocieron ante la consulta de El Litoral - Con muy poco rodaje y sin consideración del entrenador Juan Manuel Azconzábal en los últimos cruces, tanto el jugador como su agente Pablo Sabag consideran que lo mejor es "cambiar de aire" - La idea de Matías Nani, su representante y su entorno es poder dialogar con los dirigentes de Unión para salir de Santa Fe - Se habla, para el ex zaguero que fue fichado en su momento por La Roma de Itaia en el Calccio, de una chance económicamente superadora en el exterior - En su momento, por ejemplo, Juan Ignacio Cavallaro ejecutó una cláusula de salida a cambio de 100.000 dólares, como para tener una idea de los montos que se manejan en los contratos ante este tipo de circunstancias que se contemplan de cada lado En cuanto al resto de los jugadores del plantel profesional del "Vasco", fundamentalmente los que llegaron como refuerzos en los dos último mercados, todos tienen como mínimo sellado el vínculo hasta el final de este año. La salvedad, claro está, es lo ya explicado de Nelson "Chaco" Acevedo (se termina el 30 de junio) y los dos chicos de Boca (Cañete/Luna Diale). "Ya empezamos a negociar con Boca por los dos", aseguran. -¿Hay algún otro jugador que tenga cláusula de salida ahora en junio en Unión? -No, ningún otro...sólo Matías Nani tiene esa chance, pero si se quiere ir ahora deberá indemnizar al club, tal como está fijado en su contrato original. 13 partidos Con la camiseta de Unión, Matías Nani firmó planilla en el 2020 unos siete partidos por el torneo local y dos juegos por la Sudamericana. En el tiempo que se jugó este año, sólo pudo poner el "gancho" en cuatro cotejos. Poco, muy poco. Lo compró la Roma Con pasado en las inferiores de Argentinos y luego de disputar la Libertadores Sub 20 con Lanús, la Roma le echó el ojo y se lo llevó sin costo en julio del 2016. Sin embargo, el Granate reclamó su vuelta por escrito y eso impidió que pudiera estar habilitado para jugar en Italia, más allá de incluso entrenarse con la Primera y codearse con un tal Francesco Totti por ejemplo. Finalmente, en febrero lograron destrabar su pase y el 4 de ese mes Matías Nani debutó con la Primavera (así se llama a la Reserva). En marzo se le pagaron 100.000 euros al Bicho por derechos de formación y de esa manera le pusieron fin a los temas burocráticos de su ficha.

