https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 12.05.2021 - Última actualización - 13:43

13:41

Lo formuló la dirección del Nuevo Hospital. Es alarmante el incremento de casos de Covid. La ocupación de camas está al borde de la saturación.

Reconquista Enfático pedido a la población para evitar el colapso del sistema de salud Lo formuló la dirección del Nuevo Hospital. Es alarmante el incremento de casos de Covid. La ocupación de camas está al borde de la saturación. Lo formuló la dirección del Nuevo Hospital. Es alarmante el incremento de casos de Covid. La ocupación de camas está al borde de la saturación.

Gustavo Capeletti

Mediante un comunicado oficial, la conducción del Nuevo Hospital de Reconquista lanzó un enfático llamado a la comunidad a extremar los cuidados y el respeto de las normas de prevención para minimizar la propagación del virus Covid-19.

En el pedido urgente dirigido a toda la población del área metropolitana Reconquista -Avellaneda y la región de influencia, desde el nosocomio de mayor complejidad del norte santafesino se argumentó que “estamos experimentando un significativo y alarmante incremento en el número de pacientes con diagnóstico positivo de Covid, con un promedio de edad de los pacientes que es menor a 60 años”.

Esa situación conlleva una ocupación de camas en sala de adultos y sala de cuidados críticos que “nos pone en serio riesgo de saturación de la capacidad de atención”, se advirtió.

En cuanto al personal afectado a la atención, los directivos señalaron con igual preocupación que “está trabajando denodadamente para atender la demanda, pero los recursos humanos son limitados y el nivel de estrés con el que deben lidiar los trabajadores es muy alto”.

En el final, sostuvieron que es necesaria “la colaboración de todos para atravesar esta etapa de la pandemia con la esperanza de que el sistema no colapse, situación que, al día de la fecha, de no mediar un descenso del número de casos, no podemos garantizar”.

El director del NHR dijo a medios de prensa locales que se comenzaron a realizar testeos durante el fin de semana con el objetivo de “ofrecer mayor cantidad de hisopados a la población”.

El médico infectólogo Juan Carlos Zanuttini indicó que la segunda ola “está llegando, estamos al límite en Covid en terapia” y “vemos que la situación se viene complicando”.

Con respecto a la articulación con centros privados, el profesional expresó que “nos tenemos que poner de acuerdo. Estamos tratando de coordinar lo mejor posible con la parte privada. Si el Hospital de Reconquista se tiene que trasformar en Covid por la necesidad, ellos se van a tener que hacer cargo de la parte no Covid; eso se va a tener que coordinar para que no nos falten camas”.

Casos positivos en la región

La Región de Salud Reconquista informó a la población que el martes se reportaron 70 casos de Covid-19 positivo: 3 Florencia; 2 Las Toscas; 1 San Antonio de Obligado; 2 Villa Ocampo; 1 Arroyo Ceibal; 1 Lanteri; 2 La Sarita; 12 Avellaneda; 35 Reconquista; 1 Nicanor E. Molinas; 8 Malabrigo; 1 Romang; 1 Alejandra.

A la fecha hay 18 localidades en el área de influencia de la Región de Salud Reconquista, con casos activos de Coronavirus: Las Toscas; San Antonio de Obligado; Villa Ana; Lanteri; Avellaneda; Reconquista; Alejandra; Romang; Villa Ocampo; Villa Guillermina; Tacuarendí; Las Garzas; La Sarita; Florencia; Malabrigo; Arroyo Ceibal; Berna; Nicanor E. Molinas.

El total de casos activos en la región es de 390 (362 cumpliendo aislamientos domiciliario obligatorio con vigilancia epidemiológica, 28 internados).

Deceso

En tanto, un pastor evangélico se convirtió en la primera víctima fatal por Covid de la pequeña comunidad de Los Tábanos (Dpto. Vera). El religioso falleció anoche mientras estaba internado en el Nuevo Hospital Reconquista, donde cursaba la enfermedad. A su vez, el pueblo de Golondrina, situado en el norte verense, registró ayer 8 casos positivos de coronavirus, lo que representa una cifra elevado para esta comuna de 900 habitantes.