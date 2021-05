https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Peligra la actividad en los puertos del Gran Rosario

Trabajadores portuarios amenazan con paro al no haber fecha de elecciones

Trabajadores del SUPA y de la cooperativa portuaria de Puerto General San Martín están en estado de alerta frente al retraso en las elecciones de ambas entidades. Están dispuestos a un paro de no contar con anuncios concretos.

Por Hernán Alvarez SEGUIR Dos entidades fuertes, el SUPA (Sindicato Unidos Portuarios Argentinos) Rosario y la Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada Puerto San Martín, se encuentran en estado de alerta al no poder concretarse la elección de autoridades nuevas en estas entidades. Los meses pasan y no hay fecha fijada para los sufragios aunque los representantes de los trabajadores indican que las condiciones están dadas para esto. De no haber novedades este miércoles, el sindicato pararía sus actividades en los puertos del Gran Rosario.



Marcelo Vergara, afiliado al SUPA y socio de la Cooperativa, habló con El Litoral de la situación de los portuarios en las terminales del sur provincial: “Estamos en estado de alerta. Vamos en busca de las elecciones. Vamos llegando a los dos años de ambas intervenciones. Nos hemos parado firmes porque realmente no tenemos respuesta alguna. Estamos muy firmes en la decisión de parar si es que no llega la documentación correspondiente. Ayer hicimos asamblea. No somos un sindicato hoy porque estamos intervenidos”. Tenés que leer Herme Juárez: "La intención era quedarse con el puerto" La detención de Herme Juárez en agosto de 2019 llevó a la intervención de la cooperativa de trabajadores y del SUPA. Hasta el momento no se ha logrado normalizar totalmente la situación del sindicato ni de la entidad que agrupa a unos 1.500 trabajadores, entre fijos y eventuales.



Con respecto al SUPA, Vergara afirmó: “Tenemos 85, 90 personas en zona de riesgo (por covid-19). Nos hemos quedado cortos con el personal. Es una jugada muy tramposa porque desde las empresas nos piden gente para los centros de contrataciones y nosotros no podemos cumplir los puestos de trabajo”. El vocero aseguró que de parte del interventor José Castro hubo solamente promesas que no se cumplían.



Los portuarios siguen con sus tareas habituales hasta ahora. “Si estamos trabajando y para el gobierno somos personas esenciales, deberían tomar una determinación para lograr las asambleas y la misma elección. Nos controlan con los protocolos covid, pero nos traban las elecciones”, aseguró Marcelo Vergara.



El trabajador cerró con un pedido: “El gobierno (nacional) necesita de nosotros, que este cordón no se pare. Queremos que nos devuelvan la cooperativa y queremos que nos devuelvan el SUPA. Que son de los trabajadores. Y no de gente de afuera”.



