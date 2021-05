Apareció el protagonista de uno de los memes más virales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 12.05.2021 - Última actualización - 15:27

15:19

Se trata de Connor Sinclair, cuya particular foto quedó asociada como “el drogado”.

Tras una década en el anonimato, Connor Sinclair reveló su identidad y admitió que él es el protagonista del meme de “el drogado”, uno de los más virales en Internet.



El joven británico apareció en una cuenta de Twitter y explicó que la relación de su foto con el consumo de drogas fue la razón por la que decidió mantener el incógnito todo este tiempo.



El meme, que en las búsquedas de Google aparece como “el drogado”, “10 guy” o “Stoner Stanley”, surgió en 2011 en un foro que trataba sobre la marihuana.

Foto: Gentileza

La aparición, un negocio



Connor anunció en las redes sociales que ahora venderá su imagen en Internet como token digital, conocido en el mundo virtual como NFT.



¿Qué es un NFT? El nombre viene de las siglas en inglés para Token No Fungible. Según explicó la BBC, un activo no fungible tiene propiedades únicas y no puede ser intercambiado: por ejemplo una casa o una obra de arte como la de La Mona Lisa.

Foto: Gentileza

"Si le sacas una foto al cuadro original, con la mejor cámara posible, y luego usas al mejor pintor para reproducirla con exactitud, es muy probable que quede perfecta, pero jamás será la de Leonardo da Vinci", Pablo Rodríguez-Fraile, un inversor estadounidense.



Por lo tanto, los NFT son un activo inimitable en el mundo digital, y que puede ser comprado y vendido como cualquier otro tipo de propiedad.

“Estos tokens digitales pueden ser entendidos como certificados de propiedad de activos virtuales o físicos”, describe la BBC. Pueden ser un audio, un video, una animación, una foto, etc.

10 Guy REVEALED!



Stay tuned for more... pic.twitter.com/KXK87tymrj — 10 Guy (@10GuyOfficial) May 6, 2021

Por el momento Connor no le puso precio, pero trascendió que la subasta se realizará pronto en Foundation, en un sitio para el comercio de productos digitales.