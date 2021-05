Neymar presiona al PSG: "Quiero jugar con Cristiano Ronaldo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

El futbolista brasileño que ya sabe de compartir vestuario con grandes estrellas quiere aumentar su lista de compañeros de primer nivel.

Neymar, que viene de renovar su contrato con el París Saint Germain hasta junio del 2025, sorprendió a todos y aseguró que “quiere jugar con Cristiano Ronaldo”, actualmente uno de los jugadores que podría abandonar la Juventus en la próxima temporada.



El futbolista brasileño habló en las últimas horas con el medio francés, GQ Francia, y ante la consulta sobre con cuál jugador le gustaría compartir una cancha, dijo: “¿Con qué otro jugador me gustaría jugar? Quiero jugar con Cristiano Ronaldo. Ya he jugado con grandes jugadores como Lionel Messi y Kylian Mbappé, pero todavía no he jugado junto a Cristiano Ronaldo”.



El deseo de “Ney” bien podría ser complacido por el multimillonario a cargo del club, Nasser Al-Khelaïfi, quien es una persona que, además de dinero, tiene mucha ambición en su objetivo de que el PSG no pare de conquistar títulos.



En ese sentido, siempre busca sumar figuras de primerísimo nivel y “CR7” cuadra en ese rótulo. A pesar de sus 36 años, el delantero portugués es el máximo goleador de la Serie A con 27 tantos. Sin embargo, su nombre comienza a aparecer como uno de los futbolistas prescindibles de cara a la próxima temporada.



Es que la Juventus atraviesa una crisis financiera y deportiva. Los resultados no se le vienen dando. En la Champions League quedó eliminado en octavos de final frente al Porto y en el torneo doméstico, del cual el Inter se coronó, está quinto, fuera de la zona de clasificación a la próxima “Orejona”.



El futuro del brasileño en el club parisino era una incógnita. Sin embargo, en los últimos días llegó a un acuerdo con los dirigentes -del cual no se pudo conocer el monto- y su estadía en el PSG será hasta junio del 2025.



En caso de cumplir el contrato, Neymar alcanzaría las ocho temporadas con el equipo de la capital francesa. El atacante arribó al club en 2017, procedente del Barcelona, a cambio de 222 millones de euros, lo que significó la compra más cara de la historia del fútbol mundial hasta el momento.



“Estoy muy feliz, muy feliz, de renovar con París”, dijo Neymar, de 29 años en diálogo con el canal oficial del club. Además, comentó que durante estos cuatro años en París “he cambiado mucho, he aprendido mucho”.



“Estoy orgulloso de formar parte de la historia del Paris Saint-Germain. Además, he mejorado como persona y también como jugador”, añadió.