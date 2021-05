https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 12.05.2021 - Última actualización - 18:40

18:28

Baja sensible en Talleres

Se complicó la lesión de Diego Valoyes y no llegaría para enfrentar a Colón

El colombiano sufrió un duro golpe en su tobillo izquierdo y no estaría en condiciones de jugar ante Colón por los cuartos de final. El partido entre la "T" y el Sabalero será el sábado a las 21 en el Brigadier Estanislao López.

El jugador dejó la cancha acompañado de los médicos del plantel Crédito: Gentileza



El jugador dejó la cancha acompañado de los médicos del plantel Crédito: Gentileza

Baja sensible en Talleres Se complicó la lesión de Diego Valoyes y no llegaría para enfrentar a Colón El colombiano sufrió un duro golpe en su tobillo izquierdo y no estaría en condiciones de jugar ante Colón por los cuartos de final. El partido entre la "T" y el Sabalero será el sábado a las 21 en el Brigadier Estanislao López. El colombiano sufrió un duro golpe en su tobillo izquierdo y no estaría en condiciones de jugar ante Colón por los cuartos de final. El partido entre la "T" y el Sabalero será el sábado a las 21 en el Brigadier Estanislao López.

La competencia por la Copa de La Liga sigue vigente y este fin de semana se jugarán los cuartos de final. Por su parte, Colón se clasificó como líder de la Zona A y definirá su llave en condición de local ante Talleres, un equipo que siempre le custa al Sabalero. Ayer martes por la noche, la "T" se medió ante Deportes Tolima de Colombia por la Copa Sudamericana y terminó empatando en cero. Pero el resultado no fue lo único que le preocupó al cuerpo técnico. Diego Valoyes y Carlos Auzqui no terminaron bien el partido debido a lesiones. El colombiano salió acompañado por los médicos del plantel cordobés, ya que recibió un fuerte golpe en su tobillo izquierdo. Mientras que el ex Estudiantes de La Plata sufrió una recarga muscular. Tenés que leer Lo dijo el DT de Talleres: "Vamos a ir a ganar el sábado contra Colón" En las últimas horas, Valoyes, una de las figuras del conjunto de Córdoba, se sometió a estudios y su situación física se habría complicado. Al jugador se lo vio salir del edificio médico con una férula en su pierna izquierda para mayor protección. Pese a que todavía no han lo han confirmado como baja, es posible que Diego Valoyes no llegue en condiciones para jugar el partido del sábado contra Colón. #Talleres | Complicada situación para Diego Valoyes y su lesión en el tobillo izquierdo.

Se perdería el resto de la temporada (2 partidos de #CopaSudamericana y los cuartos de final de #CopaLigaProfesional)



📷 Nahuel Domínguez pic.twitter.com/yRE3ubcUum — TALLERES EN LA RED (@talleresenlared) May 12, 2021 Por otro lado, Carlos Auzqui no tendría problemas para estar presente en el duelo por los cuartos de final. Además, Alexander Medina, técnico de Talleres, recuperaría a Federico Navarro, quien estuvo fuera de competencia las últimas dos semanas por una fuerte contractura. "La seguidilla de partidos se está haciendo sentir", reconoció el Cacique Medina, quien tendrá que analizar sus mejores variantes para mandar a la cancha.

Temas: