Jaguares XV, a días de la final con Peñarol

El capitán argentino, Felipe Ezcurra, dijo en la previa: “Ojalá podamos demostrar el rugby que quisimos jugar durante todo el torneo”.

Jaguares XV tiene todo encaminado para disputar la final de la Superliga Americana de Rugby, que lo tendrá el próximo sábado 16 de mayo, enfrentando a Peñarol Rugby desde las 18, en el estadio Charrúa de Montevideo.

En la previa, el capitán del equipo, Felipe Ezcurra, expresó sus sensaciones y realizó un balance luego de dos meses de competencia.



* "Cualquier equipo en cualquier deporte tiene la difícil tarea de mantener el nivel y la intensidad durante los 80 minutos. En muchos partidos lo hicimos muy bien y algunos que no logramos mantenerlo del todo. Cuando hay instancias definitivas, también hay distintas razones que también imponen al juego. Sea, por ejemplo, pasar de ronda o no. Buscamos mantener la intensidad y que el equipo juegue bien durante todo el partido".



* "Después de dos meses de estar en burbuja, llegar a la final es algo espectacular para todo el equipo. Lo vivimos con muchas ganas y ansiedad. Ojalá podamos demostrar el rugby que quisimos jugar durante todo el torneo. Lo positivo es saber que estamos jugando y que estamos bien acá, aprovechando la posibilidad, este privilegio”.



* "Contra Peñarol va a ser un partido muy físico, la batalla va a pasar por el lado de los forwards. También basan su juego en el uso del pie. Parte del partido va a estar ahí".



* “Es raro que un equipo cambie todo para un partido especial. Generalmente te basás en tus fortalezas, en lo que mejor te sale. Es muy difícil hacer tanto laburo en una semana y cambiar para la final”.



* "Hay muchos chicos acá que nunca jugaron finales y por eso nuestro rol pasa por transmitirles la tranquilidad de que hay que seguir haciendo lo que venimos haciendo, cada uno en el rol que le toque. No cambiar nuestra forma de juego porque sea una final".



* "Desde un principio mantuvimos una idea, el equipo siempre mantuvo una línea, las mismas ganas de jugar. Desde el minuto 0, tratamos de salir a buscar el partido con tries. Esa intensidad y esa manera de disfrutar desde un principio la fuimos teniendo siempre a lo largo de la competencia".



* "Es espectacular ver muchos chicos argentinos en otras franquicias. Cuantos más jugadores puedan estar jugando el rugby profesional en Argentina, o donde sea, mejor hace al puesto y a la competencia. Ayuda al torneo y a organizar los equipos. El conocimiento que llevan de sus clubes y de las academias levanta el nivel".



* "Sabemos que en las formaciones fijas es el lugar donde más nos van a buscar. Ahí consiguen penales, los metros en nuestro campo gracias a esos errores. Es algo que hablamos mucho esta semana: que no intenten hacerse fuertes por ese tipo de infracciones".



* "Me gustó mucho cómo fue mejorando Cafeteros Pro durante el torneo. Para tipos que no juegan hace mucho al rugby y que no tienen todo el bagaje que quizás tenemos en Argentina es super valorable”.



Sobre el final, al medio scrum lo consultaron acerca de si tuviera que volver a jugar otra final: "Repetiría la del Super Rugby, que quedó la espina todavía de no haberla podido ganar".