Los precios de los granos operaron estables y a la baja en Rosario

La oferta abierta por soja para fijaciones alcanzó los US$ 370 por tonelada, mientras que la mejor propuesta en moneda local se ubicó en $ 34.700.

Los precios de los granos en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) cerraron hoy estables en los contratos más cercanos, mientras que operaron en baja posiciones contractuales y diferidas.

En tanto, por la oleaginosa con entrega en el mes de junio se ofrecieron US$ 365, con una caída de US$ 1 respecto a la víspera; y el contrato de julio se ubico en US$ 368, una merma de US$ 2.

Por su parte, el trigo con entrega contractual se mantuvo en US$ 230, mientras que la descarga del grano entre junio y julio cerró a US$ 225 por tonelada y agosto se ubicó en US$ 220.

En cuanto a los segmentos de negociación de la próxima cosecha, para el tramo de negociación entre noviembre de 2021 y febrero de 2022 los ofrecimientos generalizados concluyeron en US$ 215.

Adicionalmente, el maíz con entrega disponible permaneció en US$ 235 y la posición contractual cayó US$ 5 hasta los US$ 235.

El segmento formado por los meses que van de junio a diciembre la oferta se ubicó en los US$ 235, una caída de US$ 10 entre ruedas.

Respecto a la campaña 2021/22, la entrega entre marzo y mayo se ubicó en US$ 200, una baja de US$ 8 respecto a la jornada de ayer y la entrega entre junio y julio retrocedió hasta los US$ 185, US$ 5 por debajo de la ronda previa.

Por último, en el mercado del girasol destacó una suba de US$ 10 hasta los US$ 440 en la posición con descarga, y se mantuvo en US$ 350 la entrega entre diciembre y marzo.