https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 13.05.2021 - Última actualización - 11:27

11:18

El testeo obligatorio a 48 horas dejó a todos tranquilos

Hisopado negativo en Colón y, ¿una duda en la delantera?

La vuelta de Lértora por Góez será uno de los cambios y habrá que esperar si Domínguez confirma a Castro para acompañar al Pulga y al pibe Farías.

Alexis Castro con pelota dominada en acción. ¿Seguirá entre los once titulares o será un cambio? Lo más probable es que siga, porque para Domínguez es un jugador titular. No anduvo bien en el clásico, pero no fue el único. Lo único seguro es la vuelta de Lértora. Crédito: Mauricio Garín



Alexis Castro con pelota dominada en acción. ¿Seguirá entre los once titulares o será un cambio? Lo más probable es que siga, porque para Domínguez es un jugador titular. No anduvo bien en el clásico, pero no fue el único. Lo único seguro es la vuelta de Lértora. Crédito: Mauricio Garín

El testeo obligatorio a 48 horas dejó a todos tranquilos Hisopado negativo en Colón y, ¿una duda en la delantera? La vuelta de Lértora por Góez será uno de los cambios y habrá que esperar si Domínguez confirma a Castro para acompañar al Pulga y al pibe Farías. La vuelta de Lértora por Góez será uno de los cambios y habrá que esperar si Domínguez confirma a Castro para acompañar al Pulga y al pibe Farías.

Este jueves fue de hisopado para todo el grupo (obligatorio a 48 horas del partido) y los testeos dieron todos negativo. Ahora, resta saber si además de la vuelta de Lértora -que se cae de madura- habrá alguna otra modificación entre los once titulares. Goltz no está para jugar y quizás, con suerte, haya que esperar a la semana que viene si es que Colón logra superar a Talleres, para ver si está en condiciones de jugar el encuentro de semifinales. De todos modos y más allá de entender que la llegada de Goltz a Colón logró, por fin, darle un respaldo defensivo importante al equipo -al margen de lo que aportó, como sistema, el propio entrenador-, su salida se vio disimulada por el buen nivel que tuvo Bruno Bianchi (¿lo quieren de Colombia?) jugando en el fondo junto con Garcés y Delgado, que ya se habían habituado a Goltz. La vuelta de Lértora es segura (tiene cuatro amarillas) y el que saldrá, naturalmente, será Yeiler Góez. La cuestión es saber si Domínguez mantendrá en el equipo a Alexis Castro como titular o si se inclinará por algún otro jugador para reemplazarlo. Tenés que leer Cerrado por Covid: sólo Vignatti y cuatro dirigentes más en Colón En realidad, Castro arrancó muy bien el torneo, hizo goles y mostró un buen rendimiento futbolístico amoldándose a lo que el técnico pretendía. Ante Arsenal, previo al clásico, hizo un partido aceptable. Quizás bajó su rendimiento ante Unión, algo que se dio en varios jugadores, ya que, por ejemplo, tampoco el Pulga Rodríguez y Farías consiguieron mantener el nivel. La pregunta es: si Domínguez saca a Castro, ¿pone un delantero o un jugador parecido a él?. Convengamos que Morelo es más punta que Castro y que el jugador más parecido podría ser Cristian Ferreira, aunque no parece estar dentro de las prioridades del técnico en el armado del equipo titular. Existen otras opciones, como por ejemplo Christian Bernardi. Y también podría pensarse en alguna otra posibilidad que fue utilizada por Domínguez en el arranque del torneo, cuando jugaba Leguizamón de titular. De todos modos, esta última alternativa habría que ir descartándola porque el propio Leguizamón señaló que le está faltando un poco más de ritmo, luego de haberse recuperado de una lesión en la rodilla que lo marginó por varios partidos. Todo esto es a modo de mero análisis, porque hay que partir de una premisa y es que Castro viene siendo titular y las especulaciones sobre una posible salida forman parte de rumores y no de certezas. Burián (admitió que recibió una oferta para renovar pero que le dijo a los dirigentes que prefiere esperar hasta que termine la actuación del equipo) estará en el arco; Garcés, Bianchi y Delgado jugarán en la línea de tres; Meza, Lértora, Aliendro, Escobar (si bien Piovi está recuperado, continuaría en el equipo) en el mediocampo y arriba, Farías y el Pulga Rodríguez con seguridad y habrá que esperar si se lo confirma a Castro entre los once que saldrán al campo de juego del Brigadier López el próximo sábado a las 21, con el arbitraje de Mastrángelo. Valoyes lesionado, ¿llega? En las redes sociales gobernaron los comentarios desalentadores sobre la lesión en el tobillo izquierdo del colombiano Diego Valoyes, quien debió salir en el cierre del partido con Deportes Tolima, ayudado por el cuerpo médico albiazul. Luego, cuando se supo que los estudios dieron algo leve, la calma se instaló otra vez, aunque lo cierto es que habrá que seguir al instante la evolución del delantero para ver si llega en condiciones de jugar el fin de semana, por el torneo local, y el martes en el frente internacional. Son dos partidos cruciales, uno en cada frente y Alexander Medina quiere poner lo mejor que tiene. Hay jugadores que son insustituibles, pero llegarán tocados: el mencionado Valoyes, quien está en duda, más Carlos Auzqui, Ignacio Méndez y Federico Navarro, quienes pelean contra el cansancio o lesiones musculares. La intención del "Cacique" de poner todo está, habrá que ver si puede. "Estamos a tres partidos de lograr algo que no se logró nunca. Se hizo un muy buen torneo y cumplimos con el objetivo planteado al principio. Estoy bien, quizás me falten más entrenamientos para tener más ritmo. Ahora vamos por el otro objetivo, que es el de salir campeón. Cuando arrancamos fuimos partido a partido porque necesitábamos sumar puntos al principio del torneo. No tengo molestias, pero debo agarrar más confianza". Nicolás Leguizamón, delantero de Colón

Temas: