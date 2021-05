Colonial Pipeline pagan US$ 5 millones a hackers para volver a tener combustible

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La empresa, que maneja un vital oleoducto, había sufrido un ciberataque el viernes. Pagó con criptomonedas.

La empresa que maneja el oleoducto estadounidense sufrió un ciberataque el viernes, y dejó a miles de estaciones de servicio sin combustible en gran parte de los Estados Unidos, pagó unos 5 millones de dólares a los hackers para poder reanudar el servicio.

Según reveló la agencia Bloomberg, en base a dos fuentes al tanto de esa polémica transacción, la compañía Colonial Pipeline inc pagó esa cifra en criptomonedas para que no sea detectable y el hecho sucedió pocas horas después del ataque del viernes, lo que subraya la inmensa presión que enfrentaba la empresa para reanudar el servicio y no dejar sin combustible a la costa este del país.

De Texas a Nueva York

El Colonial Pipeline es un ducto que comienza en Texas, circula unos 8.800 kilómetros por la costa este hasta Nueva York y suministra el 45% del combustible de la Costa Este. Desde Houston abastece a Louisiana, Mississippi, Alabama, el norte de Florida, Georgia, Tennessee, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Kentucky, Maryland, Virginia, Washington DC, Delaware, New Jersey, Pennsylvania y New York. Transporta cerca de tres millones de barriles por día de gasolina, diésel y combustible de aviación.

Como pasaron varios días y el servicio no se reanudaba, los estadounidenses salieron en masa a abastecerse de combustible que ya comenzaba a escasear. Esto provocó que el miércoles, por ejemplo, un 10% de las estaciones de servicio de Washington DC se quedara sin nafta, mientras que la situación fue más dramática en Carolina del Norte (65%) Georgia (43%), Carolina del Sur (43%) y Virginia (44%). En Florida y Maryland, un 11%.

Colas para cargar nafta

Había colas en las estaciones de servicio, la gente acopiaba en bidones y cancelaba viajes. Además, los precios se dispararon: la nafta llegó a venderse este miércoles a tres dólares el galón (3,7 litros), una cifra que no se veía desde hace casi 7 años.

Una vez que recibieron el pago, los hackers le dieron al operador una clave para desencriptar el virus que le habían colocado y así restaurar el sistema. Esa herramienta era tan lenta que la compañía siguió utilizando sus propios backups para ayudar a restaurar el servicio, dijeron las fuentes.

La compañía no hizo comentarios oficiales al respecto.

Los hackers, que según el FBI están ligados a un grupo llamado DarkSide, se especializan en extorsión digital y se cree que están ubicados en Rusia o el este de Europa.

Previamente, algunas fuentes de la empresa con base en Georgia habían dicho a la prensa que no tenían intención de pagar a los piratas. El “ransomware” es un tipo de virus que bloquea los archivos que pueden ser desbloqueados si el atacante provee los códigos. Algunos hackers incluso han robado información y luego amenazan con hacerla pública, con lo que puede haber una doble extorsión.

El FBI no quiere que las organizaciones paguen a los hackers porque no tienen garantías de que cumplan la promesa de desbloquear el servicio después del pago. También porque incentiva a otros hackers a hacer lo mismo.

Es difícil decidir para las víctimas decidir pagar o no, sobre todo cuando el hackeo causa tremendos problemas a la gente. En algunos casos, como sucedió el año pasado cuando hackearon el sistema de la ciudad de Baltimore, transcurren meses hasta que los técnicos puedan resolver el problema sin pagar a los piratas.