El actual entrenador de Deportivo Madryn habló de su actualidad en el equipo patagónico, donde quedó a las puertas del ascenso la temporada pasada. Además, habló muy bien del futbolista santafesino y fue muy duro con la dirigencia de los equipos de la capital provincial.

Su experiencia en el sur del país Pancaldo: "Estoy contento de poder ser valorado en estos lugares"

Por Ignacio Pueyo

16.000 kilómetros en menos de tres semanas. Esa fue la distancia que Deportivo Madryn debió recorrer a principios de 2021 para disputar las fases finales del Torneo Federal A durante la temporada pasada. "Fuimos desde Madryn a San Luis, de ahí a Chaco, después Bahía Blanca, Mendoza y finalmente Rosario. Son las cosas que tiene el Federal A y es el valor que hay que darle a un torneo complicadísimo" comenzó relatando Ricardo Pancaldo.

A principios de enero se hizo cargo del equipo; con su grupo de trabajo clasificaron a cuartos de final al conjunto aurinegro, y fueron pasando de fase hasta llegar a una primera final por el ascenso ante Maipú de Mendoza, con quien cayeron 2 a 0. Luego llegó la revancha, esta vez ante San Telmo, pero los penales le negaron la chance ante el Candombero en el estadio de Newell's.

-Teniendo en cuenta lo hecho en el torneo pasado la idea seguramente es pelear por el ascenso a la B Nacional nuevamente.

-La verdad que nos armamos para pegar el salto. El club tiene una estructura muy importante y muy linda. Es un club que está en un crecimiento permanente, con un montón de actividades. Es el club más antiguo de la ciudad, con 97 años, y está buscando el ascenso hace dos o tres años. Tiene todo para pegar el salto: la estructura, la infraestructura, los recursos humanos están. Hay que recorrer el camino, lo cual no es fácil. Mientras más trabajas y más dirigís en las distintas categorías, más difícil es. Eso lo digo con total conocimiento de causa.

Cabe destacar, que el plantel de Madryn cuenta actualmente en su plantilla con nombres de jugadores de gran paso por Primera División: "Tenemos un muy buen mix, eso es verdad. Marcelo Ojeda vino este año, Nico Torres es titular también, Franco Niell que alterna pero suma un montón desde donde le toca estar. Después tenemos jugadores que han tenido pasado en Primera, como el caso de Marcos Pérez en Newell's, Migone en Rosario Central, Molina ascendió con Sarmiento de Junín. Rocaniere que fue el dos de Chacarita y jugó mucho tiempo ahí. Tenemos buen plantel, muy buenos jugadores y un mix muy importante de jóvenes y chicos grandes. Pero es un torneo duro, largo, de 30 fechas, donde las distancias juegan un papel preponderante. Porque más allá del caso de la Copa Argentina (N. del R: jugaron contra Banfield en Temperley, a 1200 kms. de Madryn, y el Taladro solo recorrió 5), el torneo nuestro también es así. El Federal A es un torneo de muy largas distancias. Nosotros el otro día terminamos de jugar en San Juan a las siete de la tarde y recién llegamos a las cinco de la tarde del otro día a Madryn. Casi 24 horas de viaje. Y de esos viajes tenes cada 15 días. Es un torneo muy agresivo en ese sentido" detalló el entrenador santafesino.

Durante las primeras cinco fechas, Deportivo Madryn cosechó cuatro victorias (Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, Ferro de General Pico, Villa Mitre de Bahía Blanca y Sansinena de General Cerri), mientras que cayó únicamente en su visita a Desamparados de San Juan, colocándose en la segunda ubicación de la Zona A, apenas a un punto de Cipoletti. Los dos primeros de cada grupo jugarán una final por el primer ascenso, mientras que del segundo al octavo pasan a etapa de play off, donde luego se suma el perdedor de dicha final.

En ese sentido, Pancaldo destacó la comodidad con la que puede trabajar en el conjunto patagónico: "Lo importante es que podes desarrollar tu trabajo, te valoran. Eso es lo más importante: uno se siente valorado, mostrando todos los días responsabilidad y compromiso. Estoy contento de poder ser valorado en estos lugares", se sinceró.

El equipo que a fines de la temporada pasada le ganó a Chaco For Ever y clasificó a la final por el ascenso.Foto: Gentileza

Sus primeros años

Como futbolista, Pancaldo jugó en varias ligas de nuestra provincia y Entre Ríos. Se inició en las Inferiores de Pucará, y recuerda con mucho cariño su paso por la Liga Santafesina: "Pucará tenía una Primera muy buena, recuerdo que había perdido la final contra Unión o contra Colón, ya no recuerdo. Y como ellos no podían entrar al Regional porque estaban en una categoría superior entró Pucará. Fue un equipo histórico, que quedó en el recuerdo de muchos en la Liga. Justamente en la Liga Santafesina jugué cinco años en Primera: Un año en Nacional, dos años en Atenas de Santo Tomé, y dos años en Ferrocarril Santa Fe, ya desaparecido. Jugamos finales contra Colón de San Justo, si mal no recuerdo en el año 88 u 89. Después ya me fui a jugar al interior de la provincia y después terminé mi carrera porque había un presidente de la Liga que no dejaba volver a los jugadores que se habían ido", recordó.

Fuera de Santa Fe recorrió las canchas de Liga Rafaelina: Deportivo Tacural, Sportivo Norte de Rafaela, Independiente de Ataliva; jugó en la Esperancina para Mitre de Esperanza, y se retiró del fútbol jugando la Liga Paraná Campaña.

-¿Seguís a la Liga? ¿Qué opinión te merece hoy el fútbol santafesino?

-A nivel liguista estos últimos dos años que fueron totalmente atípicos no lo estoy siguiendo mucho. Soy una persona que cuando estaba en Santa Fe siempre iba a ver los partidos de la Liga. Ahí cerca de mi casa iba a ver a Newell's, Gimnasia de Ciudadela, Nacional, o bien al interior a ver Liga Esperancina. También a nivel personal siempre me he traído muchos jugadores de Santa Fe. Debo ser uno de los pocos técnicos que apostó mucho por los chicos de Santa Fe. Sobre todo a muchos chicos que dejaba libres Unión les he dado una posibilidad. Innumerables jugadores he traído, hasta al Nacional B. A mí siempre me interesa mucho el jugador de mi ciudad, de donde salieron muchos deportistas. El jugador de Santa Fe está muy curtido, sale y triunfa, no se pone techo, como sí se lo ponen los dirigentes que tenemos en Santa Fe.

De esta forma, Pancaldo no ahorró en elogios por los deportistas que salen de los clubes de la ciudad, pero sí fue muy duro con su dirigencia: "Por eso te digo que me siento muy cómodo acá, muy valorado, como la mayoría de los muchachos que se van de Santa Fe y los valoran en otros lados. El 90% los valoran en otros lados y no en tu propia ciudad porque hay muy poco entendimiento a nivel dirigencial. En Santa Fe se le da lugar incluso a mucha gente que no tiene conocimiento de lo que es el fútbol, ya sea técnicos, coordinadores, le dan lugar a gente que se encuentra en una zona de confort y son favores que se devuelven. Siempre lo dijimos con el Huevo (N. del R: Julio Toresani), él no está más pero yo lo voy a seguir diciendo porque es lo que pasa. El campeonato de Santa Fe es siempre el mismo: ganar el clásico. Cuando demuestren lo contrario, ahí les daré la razón" explicó.

Pancaldo señaló que ha habido muchos clubes como son los casos de Argentinos Juniors, Lanús o Banfield, que han logrado salir campeones con características muy similares a los clubes de la ciudad, al tiempo que comparó la situación con los clubes rosarinos. "Estamos a 150 kilómetros de Rosario y no aprendimos nada de los rosarinos, ellos salieron a buscar jugadores de la zona y salieron campeones diez veces entre los dos clubes", expresó.

Pancaldo considera que no hay dirigentes convencidos de trabajar en la captación y formación en divisiones juveniles: "Por miedo a la gente y por incapacidad de buscar o hacer formadores, entrenadores de inferiores y scouting que estén capacitados. Esto es una inversión y ellos lo toman como un gasto." De esta forma, agregó que a los dirigentes de la ciudad de Santa Fe les falta autocrítica.

"Sigo creyendo que la dirigencia es la misma que tenemos en todo el país: a nivel deportivo, político. Es muy bipolar, puede pasar cualquier cosa. Un año dicen, 'vamos a poner todos jugadores del club y traemos un técnico de afuera'. Al año siguiente dicen 'vamos a traer todos jugadores de afuera y a poner un entrenador del club'. Entonces nunca hay una coherencia, por eso digo que son bipolares. O tienen un plantel para jugar de una manera con un técnico, lo echan al DT y traen un entrenador que juega de otra manera y con esos jugadores no lo puede hacer", lamentó Pancaldo.

"A los técnicos del ascenso no le dan bolilla y te tenés que ir a dirigir a otro lado. Y después a Colón y Unión viene cualquiera. No lo digo en este momento porque hay dos muy buenos técnicos: Eduardo Domínguez y Azconzábal son muy buenos técnicos, ya lo han demostrado. Creo que hay que recorrer un camino, estoy completamente convencido que hay que recorrer un camino, el ascenso, recorrer el país. Y si te va bien te tienen que dar la posibilidad. Lamentablemente lo manejan muy pocas personas al fútbol argentino, y eso hace que siempre estén los mismos", cerró el entrenador.

La trayectoria

Pancaldo se inició como ayudante de campo de Julio Toresani en San Martín de San Juan, Colón y Aldosivi. Luego dirigió Deportivo Roca, Libertad de Sunchales, Cipoletti, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Sportivo Belgrano de San Francisco, Atlético Paraná, Racing de Córdoba y San Martín de Formosa.

