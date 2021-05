"Wanchope" Ábila y un emocionante festejo en su primer gol en la MLS

Finalmente le tocó convertir su primer gol a Ramón “Wanchope” Ábila en la MLS y le dio la victoria al Minnesota United ante los Vancouver Whitecaps. El cordobés entró a los 19 minutos del segundo tiempo y a los 25 convirtió para darle la primera victoria de la temporada al conjunto local con un cabezazo.



Lo destacado fue el festejo del ex Instituto, que se levantó la camiseta y mostró una emotiva leyenda: “Gastón, te amamos. Nunca te olvidaremos”.



Cabe recordar que el ex 9 de Boca perdió a su hermano en medio de la cuarentena. El joven decidió quitarse la vida, y el delantero lo recordó nuevamente, esta vez, desde Estados Unidos.

