El destino de Santo Domingo

Jueves 13.05.2021

14:52

En el marco de los Desayunos (hoy virtuales) de ADE, María Alejandrina Argüelles y Gustavo Vittori disertaron sobre los problemas que afronta el convento dominico. Del encuentro participaron diversas figuras de la sociedad civil, dispuestas a comprometerse.

Este jueves por la mañana se realizó, en el marco del Ciclo de Desayunos de la Asociación de Dirigentes de Empresa (hoy trasladado a la virtualidad en el contexto de la pandemia) una conferencia dedicada a reflexionar sobre la conservación del patrimonio santafesino, a partir de la situación que vive por estos días el Convento de Santo Domingo. Para esto, la institución que conduce Benito Correnti, anfitrión del evento, convocó a María Alejandrina Argüelles y Gustavo Vittori, por la defensa del histórico edificio que ambos realizaron desde las páginas de Diario El Litoral: tanto en la custodia de los valiosos objetos y archivos que reposan allí como del objeto arquitectónico que es en sí mismo.

Del encuentro participaron representantes tanto del sector político como del académico, el intermedio y el privado, que además de manifestar su apoyo a la causa enriquecieron con aportes el debate.

Hacerse cargo

Luego de las palabras introductorias de Correnti tomó la palabra Alejandrina Argüelles: “Lo religioso es parte del patrimonio, y nos invita a todos los santafesinos, más allá de la religión o el agnosticismo que tengan, incluso es de toda la provincia”.

Y contó: “El patrimonio es el legado que tenemos de bienes tangibles e intangibles. Es importante, porque forma parte de las raíces que sustentan el árbol; sin raíces no hay nada. Durante bastante tiempo, en el otro siglo, me ocupé a través de las páginas del diario de varios temas de patrimonio de la ciudad y la provincia, desde un punto de vista periodístico. Para hacer esas notas abrevábamos en libros, estudios, recorríamos los lugares y hacíamos entrevistas. El fin era tratar a la mayor de gente, alertar en algunos casos de lo que estaba en peligro, y tratar de que la gente se involucrara”.

“Uno de las recorridas fue por Santo Domingo, nos recibió el prior; fue entre un asombro por lo que tenían y por cómo estaba quedando todo. Ya entonces, hará como 20 años, era alarmante: le pregunté por las celdas de Belgrano, donde residió una semana, recibiendo donaciones: ‘No, la tiramos abajo por problemas económicos’. En Córdoba con una cosa así hacen un circuito turístico-escolar; nosotros ni como recuerdo conservamos eso. Le pedí que prendiera las luces de la araña fantástica hecha por el artista Ferri: ‘No podemos, porque no tenemos con qué pagar la luz’: me quedé sin la foto. Había un retablo portugués escondido atrás del altar”.

Desde aquella época no solo nada mejoró, “sino que empeoró. Lo perdido es irrecuperable, pero no hay que olvidarlo. Porque si uno se olvida de lo que perdió dentro de poco tiempo volvemos a perder alguna otra parte del patrimonio. Ahora tenemos que preocuparnos de lo que queda, cómo queda y tratar de involucrarnos”.

Al respecto contó una anécdota de un taxista que no podía identificar la Iglesia de los Milagros, y reflexionó qué pasa cuando le sucede a alguien que viene de visita: “El desconocimiento ha ido en aumento. Tenemos una de las ciudades más antiguas del país, fundada antes que Buenos Aires. Acá pasó buena parte de la historia argentina, pero no se conoce; y no se ama lo que no se conoce”.

Para Argüelles es importante trabajar desde la educación formal, y contó el caso de las delegaciones escolares que recorrer el casco histórico desde afuera “y se van a comer una hamburguesa”. “Eso no es conocer el patrimonio: tiene que ser algo programático, que se trabaje antes o después con los maestros. Tienen que saber de qué se trata y por qué es importante. Los chicos enseñaron a los mayores a ponerse el cinturón de seguridad. Bueno, a través de los chicos tal vez se empiece a valorar lo que tenemos”.

Y afirmó: “Es fundamental, urgente, que alguien diga a quién corresponde mantener Santo Domingo. Una comisión que tenga ganas de trabajar intensamente; que significa molestar a quien sea: ministros, subsecretarios. Y mantenerlo es repararlo pero también hacer un inventario”.

Aquellos oficios

Gustavo Vittori habló del doble carácter de Santo Domingo, religioso y patrimonial. Remarcó la preocupación de la feligresía de Nuestra Señora del Rosario, el templo de la orden dominica, por el retiro de la misma: “Es una orden que desde el punto de vista educativo, evangélico, ha prestado servicios importante a lo largo de los siglos, y es el lugar de ellos”.

En cuanto a lo patrimonial, contó que se conserva poca documentación de la presencia de los dominicos en Santa Fe La Vieja y acá; “hay bastante desde el siglo XVIII para acá”. Se refirió a los dos templos que hubo en el viejo sitio, donde se podían ver los restos enterrados allí, y a la primera iglesia en el actual enclave, edificada en 1670: “Por lo menos nos acompañan en ese lugar desde hace 350 años”.

Refirió que la iglesia actual fue proyectada por Juan Bautista Arnaldi, arquitecto ligur radicado en la Argentina: “Es el autor de la formidable catedral de Paraná. También proyectó lo que habría de ser la catedral nueva, que quedó inconclusa”. Santo Domingo “es una de sus mejores obras: formidables sus dos torres campanarios, bien espigadas; y la cúpula es la mejor de Santa Fe: muy parecida a la que había proyectado para la catedral nueva. Eran italianos que sabían construir cúpulas, un arte que está perdido; tiene que ver con cálculos matemáticos para que se mantenga enhiesta". Esa cúpula tiene serios deterioros: “Si hay que iniciar un programa de restauración hay que empezar por ahí: en los días de viento fuerte caen pedazos de vitrales, otro de los oficios desaparecidos, junto con pedazos de revoque”.

Reconoció que la parte documental ha sido ordenada: El padre Juan Pablo Baldini es un archivista especializado que vivió siete años en Roma, como archivista en la gran central mundial de Santo Domingo: la iglesia de Santa Sabina en el Aventino; y es un hombre con conocimientos archivísticos y patrimoniales; en el ordenamiento de la de la biblioteca hecho un trabajo muy muy cuidadoso. Esa es también una fuente de la evolución de la arquitectura y el urbanismo”.

Y refirió: “Si el lugar de culto no se puede sostener por la la disposición de la orden de retirar a los frailes de Santa Fe, por lo menos que persista como una gran escuela para todos los santafesinos; no sólo es mantener el legado recibido sino que es potencial a través de nuevos usos, nuevas ofertas culturales, y promoviendo el encuentro en espacios únicos que sólo persisten en el ámbito de las iglesias. Porque todo lo demás en la ciudad ha sido modificado por la dinámica de los tiempos: por las necesidades económicas o por el simple deseo de evolucionar y de crecer, pero acá se conservan el claustro de Santo Domingo: está intacto como lo está el claustro de San Francisco. Cuando uno recorre las principales ciudades de Europa va a encontrar siempre como gran referencia de la arquitectura en el arte de la pintura y la escultura a las iglesias de Santo Domingo y San Francisco: bueno acá todavía se conservan las dos: San Francisco ha sido completamente restaurada en los 40 con la intervención del arquitecto (Mario José) Buschiazzo. Ahora es el turno de Santo Domingo”.

Aporte nacional

Mario Naranjo, director de Patrimonio Cultural del Ministerio de Economía de la Nación, fue la “visita virtual” destacada. Desde su 30 años de trabajo en el tema patrimonial, afirmó: “Entiendo perfectamente la inquietud y muchas veces la angustia que siembran estas posibilidades de desaparición de hechos históricos y fundacionales en nuestro país no solamente las iglesias sino distintos edificios o monumentos que son iconográficos y muy representativos de la comunidad. Pero ustedes tienen una ventaja, que es tener a la comunidad reunida: tienen un poder y una dimensión que ni siquiera los políticos la tienen”.

Resaltó que en su experiencia junto a Interpol y otros organismos muchas acciones no requieren presupuesto. “Yo soy de La Plata, la catedral de allá, si no se tomaban acciones en forma perentoria no solamente corría riesgo el edificio sino el acervo cultural que había dentro porque uno de los grandes problemas que no solamente suceden las iglesias sino en distintos ámbitos culturales es la falta de un registro, un inventario: es algo tan simple pero que muchas veces él no contar con esta herramienta permite desaparezcan bienes: esto porque es propio en del trabajo que realizan las entidades religiosas con la comunidad: a una iglesia puede entrar cualquier feligrés y llevarse desde un cáliz hasta algún bien cultural”.

Por eso recomendó comenzar con el registro de los bienes culturales que tiene el convento de Santo Domingo y, además de vincularse con los diferentes niveles del Estado, pensar un “plan B”, que son las entidades que no son oficiales y el mundo empresarial: “Puedo dar el ejemplo del Faro de San San Clemente, que fue pintado íntegramente por una empresa de pintura y lo único que querían era que figurara el auspicio, y pusieron los insumos”. También a nivel internacional: “Hay empresas internacionales que trabajan en favor del patrimonio cultural, y la embajada de Italia es muy sensible a toda la arquitectura italianizante que hay no solo en Santa Fe sino en el país”.

Adhesiones

Rudy Grether, decano de la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional, destacó: “Apoyamos todas las acciones que tiendan a la preservación del patrimonio santafesino y ponemos a disposición nuestras capacidades técnicas. Simplemente comento un trabajo que estamos llevando a cabo en la cátedra de Diseño de Estructuras de la Carrera de Ingeniería Civil de nuestra Facultad, planteando a los alumnos un trabajo práctico que consiste en analizar las estructuras de diversos edificios patrimoniales de la ciudad, que acordamos con la Municipalidad de Santa Fe, y dentro de ellos está en Convento de Santo Domingo”.

Franco Arone, director de Turismo de la Municipalidad, destacó: “Desde que asumimos la gestión nos pusimos el desafío de mejorar la conciencia anfitriona y la invocación embajadora de los santafesinos y santafesinas. Por eso pusimos en funcionamiento el programa ‘Mi ciudad como turista’, que se constituye con nueve paseos guiados y gratuitos, que los hacemos con guías profesionales que están en el registro que abrimos el año pasado de guías profesionales de turismo; se han realizado aun en contento de pandemia, con protocolo; y más de 2.500 santafesinos han participado de esos recorridos”. También destacó el desarrollo de un sistema de audioguías bilingües que están disponibles en Spotify y en la página web del Municipio, y pidió la colaboración de los disertantes e interesados para hacer la audioguía específica del interior de Santo Domingo.

El ingeniero Ángel Stamati (presidente de Construcciones Confort SA) recordó que su empresa fue convocada en 2007 desde el Arzobispado para hacer un presupuesto de puesta en valor de Santo Domingo, “a los efectos de solicitar un préstamos a la Dirección Nacional de Arquitectura. En esos años se hizo la restauración de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, que quedó impecable. Nos llevó casi un mes hacer todo el relevamiento. Estuve actualizando los valores: al día de hoy andaría más o menos cerca de los tres millones de dólares. Con el paso de los años eso tiene que haber ido desmejorando: se la nota desde afuera estable, porque está muy bien construida, la entrada de agua y el paso del tiempo es como un cáncer que ataca a la construcción”.

El concejal Paco Garibaldi compartió que se está trabajando en un mensaje que el Ejecutivo va a enviar al Concejo: “Es una modificación de la ordenanza de patrimonio de la Ciudad que tiene más de 25 años y es importante actualizar”. Ofreció compartir el proyecto para su enriquecimiento, recordó la iniciativa de recuperación del Hotel Plaza Ritz, “que trabajamos con el ex gobernador Miguel Lifschitz” (recientemente fallecido). Finalmente convocó para el sábado a las 10 de la mañana en las inmediaciones del convento (con los cuidados correspondientes) para visibilizar el tema.

Consenso

En el tramo final, Argüelles agradeció “por la convocatoria que esto significa, por las adhesiones. Veo una preocupación en este caso por Santo Domingo, pero significa un interés por el patrimonio. El edificio es importante, pero paralelamente también el inventario: eso me parece urgente, porque sabemos los problemas de seguridad en un lugar en el que no hay vigilancia. Son acciones que se pueden ir tomando. Ojalá que no decaiga este interés por lo nuestro”.

En su cierre, Vittori convocó: “Santafesinos a las cosas. Hemos hecho una reunión que ha tenido aspectos catárticos pero también propositivos. hay que aprovechar esta onda de interés y convertirla en una acción conducente. Hay que entender que Santa Fe debe aprovechar sus activos históricos y convertirlos en capital cultural: los activos son bienes potenciales, el capital cultural son esos bienes rindiendo dividendos. Santa Fe no puede rifar nada: es una ciudad recursos escasos, por lo tanto tiene que aprovechar todo lo que tiene; y lo que tiene en forma indudable es un patrimonio histórico cultural. Por eso hay que convertirlo en capital”.

Así, sugirió a Correnti que, en tanto ADE funcionó como aglomeradora de las entidades de la producción, los colegios profesionales, las tres universidades y las ONG, la asociación se convierta en el vector de “un documento conjunto donde todos están instituciones firmen una declaración que pueda ser presentada ante el Municipio y la Provincia, para comprometerlos en programas de recuperación patrimonial, de patrimonios que todavía están en pie pero muy debilitados. La Municipalidad debería empezar por la casa de Sor Josefa, que ha pasado a su patrimonio y que se está destruyendo a la vista de todos”.

Manifestó que “deberíamos orientarnos a una recuperación progresiva, no se puede hacer todo junto; y explorar los aportes que puedan venir del sector privado, de los aportes personales, cómo se hacían en otros tiempos; pero sobre todo del ámbito público que son los que tienen capacidad endeudarse: hay crédito internacionales a tasas casi cero, para recuperar este tipo de cosas. Lo que hay que hacer es fundamentarlas bien, pero necesitamos el aval de la Provincia”.

Por eso haría falta “un compromiso conjunto, escrito y firmado de a dónde queremos apuntar nuestros próximos pasos en defensa del patrimonio arquitectónico, histórico, cultural, y de la voluntad de convertir todos estos activos en un capital contante y sonante para financiar el futuro desarrollo de la ciudad y la provincia de Santa Fe”.

Participantes

Además de los oradores citados, también fueron parte las siguientes instituciones y particulares: Bolsa de Comercio; Estudio Juridico Arauz Castex y Asoc. CABA; Ente Administrador Puerto Santa Fe; Sociedad Rural de Santa Fe; Centro Comercial Asociacion Civil Contá Conmigo; Vidalac; Prevención ART SA; Asociación Mutualista de Empleados Públicos; Club del Orden; Estudio Jurídico Candia & Asociados; Aehg Santa Fe; Movistar Empresas; Asociación Amigos del Museo Histórico Provincial de Santa Fe; AME Textil; Alicana; Instituto Cultural Argentino Germano; Museo de la Colonización de Esperanza; Asociación Conciencia sede Santa Fe; Concejo Municipal; LT9 Radio “Brigadier López”; Genesio Abogados; Sancor Seguros; Museo de la Colonización, Municipalidad de Esperanza; ALPI; Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Fe; Cámara de Empresas de Seguridad Electrónica; Leiva Hermanos SA; Consultora Arcadia / El Litoral; Sociedad Rural; Dirección de Turismo Santa Fe; Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil; Banco Voii; Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe; Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos; Barbagelata Ingeniería SA; Asociación Museo y Parque de la Constitución Nacional; Estación Belgrano; PTLC SAPEM; Mercado de Productores y Abastecedores SA; Biblioteca Mitre, Federación Económica de Santa Fe; Camara de Comercio Exterior de Santa Fe; Raes Inversiones; Cámara Argentina de la Construcción; Comunidad Israelita; Fénix Distribuciones SRL; Parque Arqueológico Sta Fe La Vieja; ACA Santa Fe; Cámaras del Transporte de Cargas Santa Fe; Benuzzi Inmobiliaria; Asociación Conciencia; Alicia Long; periodista Rómulo Crespo; Municipalidad de Esperanza; Rocchetti Estudio de Arquitectura; Buen Sol; Consejo Profesional de Ciencias Económicas; arquitecto Eduardo Rudi; Centro Comercial de Santa Fe; Universidad Nacional del Litoral; Diagnóstico por Imágenes; Universidad Católica de Santa Fe; El Emporio de la Construcción SRL; Escuela Provincial de Artes Visuales “Profesor Juan Mantovani”; arquitecta Marcela Simonutti; Universidad Tecnológica Nacional; Unión Industrial de Santa Fe; Biblioteca Popular Bartolomé Mitre; Ureta Cortés Inmobiliaria; Museo Marítimo de Ushuaia; Unión y Benevolencia Dante Alighieri; Agrupación 2 de Abril, VG Santa Fe; y Prefectura Gran Santa Rita.