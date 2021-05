https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 13.05.2021 - Última actualización - 15:09

15:03

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas

Control para reducir el riesgo de accidentes

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Al señor intendente, Emilio Jatón: por favor, mande algún inspector a controlar Av. López y Planes. Las motos son una orgía: sin cascos, sin espejos retrovisores, algunas sin patente. Campeones de la imprudencia. Me pasó que para dar un giro hacia la derecha, puse el guiñe y la moto que venía atrás quiso ganarle a mi giro. Menos mal que una tiene buenos reflejos, pero no se puede circular. Encima hay una circulación de vehículos mucho mayor, debido al problema de los colectivos. Repito: ¡por favor, mande a algún inspector a controlar eso! Porque los hospitales están colapsados, como para seguir internando a motociclistas accidentados. Por favor, allí se necesita algún control".

****

Contradicciones permanentes

LECTORA ATENTA

"El gobernador Perotti y la ministra Cantero están ahora a favor de la presencialidad en las escuelas. Me gustaría saber qué hace el gobernador, que por un lado fomenta la concurrencia a las escuelas, pero no puede controlar la circulación. Una parte de la población cumplimos, otra no. Él habilita la presencialidad, la ministra lo acompaña, pero resulta que traen un hospital de campaña porque el mismo director del Cullen explicó que llegó un momento en que ya no tenían más camas. ¿En qué quedamos, señor gobernador? Siempre es la contradicción. Yo me acuerdo de su participación en el debate sobre el aborto: era la indecisión hasta el final. No tenemos buenos gobernantes".

****

Falta legislación

UN LECTOR

"Está en plena expansión el uso de ciertos vehículos aéreos, como los drones, y ya está a nivel de investigación lo que se llamaría aerotaxis, es decir maquinaria que permitiría el transporte aéreo de baja altura, de personas comunes. Nosotros nos hemos ido acostumbrando a que las legislaciones van siempre atrás de la realidad. Pero no veo que nadie, en ninguna legislatura de la Argentina, esté tratando de anticiparse a los hechos y de elaborar una normativa que permita regular este fenómeno que ya está entre nosotros y que en poco tiempo va a ser de una magnitud que nadie previó. Entonces, me parece que si bien estamos inmersos en una pandemia, creo que las legislaciones argentinas deberían ponerse a estudiar ya este tema, porque es lo que se viene, y va a generar muchos conflictos de uso, como ya genera la invasión a la privacidad el uso de los drones, que se hace pero que no está regulado. Cualquier medio periodístico tiene un dron, pero no está regulado su uso, invade la privacidad y vulnera otros derechos. Mi invitación es para que los legisladores se pongan a estudiar este tema y anticiparse a los problemas".

****

Pensar los protocolos

VIVIANA FARIOLI

"Pregunto: ¿el sistema que implementaron algunos supermercados, de cerrar una puerta y que todos los clientes entren y salgan por una sola, no es peor? ¿No es mejor entrar por una y salir por la otra para evitar aglomeración de personas? Muchas gracias por el espacio".

****

Cráteres e infracciones

ANSELMO

"Intendente Jatón: los cráteres que hay en la ciudad hay que arreglarlos. En Salvador del Carril y Gral. Paz, hay un extraordinario hundimiento cerca de una boca de tormenta. Hace más de 15 días que está vallado, nada más. Aparte, le pido que envíe una cuadrilla de inspectores a esta zona. Se cometen infracciones".

****

Llegan cartas

Día de la Enfermería

ALDO ESTEBAN D. DUCRANO

Ayer fue el Día Internacional de la Enfermería. Por eso les deseo un ¡muy feliz día a todos los que se sintieron llamados a servir a los dolientes, por la santa, fiel y digna profesión de la enfermería! Reconocimiento que se le debe a todo verdadero servidor de esta imprescindible profesión. No solo los aplausos son necesarios para ellos, sino también el respeto, el afecto, el agradecimiento de parte de los pacientes que son atendidos sin distinción. Pero también es necesario el reconocimiento de los estados nacional y provincial, tratándolos como una verdadera profesión en el rubro de la sanidad humana, otorgándoles verdaderos y dignos salarios que les permitan trabajar dignamente y no tener que realizar dos o tres turnos (8hs. cada uno de ellos) seguidos, para poder vivir. Merecen hacerlo con dignidad y tranquilidad familiar y social. Si bien, se ha intentado borrar este día, para reemplazarlo por otro, o llevarlo al olvido, hoy es el verdadero día en memoria del nacimiento de "La dama de la lámpara", Florence Nightingale.

Ella fue una enfermera, escritora y estadista británica, considerada precursora de la enfermería profesional moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia, y falleció el 13 de agosto de 1910, en Mayfair, Londres, Reino Unido.

Desde muy joven se destacó en matemáticas. Al terminar sus estudios, aplicó sus conocimientos de estadística a la epidemiología y a la estadística sanitaria. Fue la primera mujer admitida en la Royal Statistical Society británica, y miembro honorario de la American Statistical Association.

Sentó las bases de la profesionalización de la enfermería con el establecimiento, en 1860, de su escuela de enfermería en el hospital Saint Thomas de Londres. Su trabajo fue la fuente de inspiración de Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja y autor de las propuestas humanitarias adoptadas por la convención de Ginebra. De fe anglicana, creía que Dios la había inspirado para ser enfermera.

Alcanzó fama mundial por sus trabajos precursores de enfermería en la asistencia a los heridos durante la guerra de Crimea. A partir de ese momento fue conocida como «la dama de la lámpara», por su costumbre de realizar rondas nocturnas con una lámpara para atender a sus pacientes.