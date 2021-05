https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Medida cautelar colectiva

Ordenan bajar en un 50% las cuotas a favor de los usuarios de planes de ahorro

Lo dispuso la Justicia Civil y Comercial de La Plata para los vehículos Fiat que hayan sido o no adjudicados, y dispuso que los próximos aumentos no pueden superar a la inflación.

La Justicia Civil y Comercial de La Plata ordenó que se reduzcan en un 50% el valor de las cuotas de los planes de ahorro para los vehículos Fiat que hayan sido o no adjudicados, y dispuso que los próximos aumentos no pueden superar a la inflación, informó la Defensoría del Pueblo bonaerense que acompañó el reclamo de los usuarios. Se trata de una medida cautelar colectiva por la cual el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 17 de La Plata, a cargo de Sandra Nilda Grahl, obligó a las empresas FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados y FCA Automóviles Argentina S.A. a reducir a la mitad el importe de las cuotas de estos planes para los consumidores de la provincia de Buenos Aires. Según precisó un comunicado de la Defensoría bonaerense, la medida se logró tras un pedido de ese organismo, que acompañó el reclamo a favor de los usuarios al entender que este esquema es una estrategia fraudulenta por parte de las administradoras. Tenés que leer La justicia platense dispuso que las cuotas de planes de 0KM no pueden superar 20% del salario La Justicia también ordenó modificar el valor de las cuotas en base a un cálculo sobre todos los ítems que la componen, a excepción de los correspondientes al seguro de vida y el seguro del automotor, y fijar el valor móvil del vehículo en el precio de lista vigente, estableciendo como único aumento de allí en adelante el porcentaje de inflación mensual que publique el Indec. La novedad que introdujo esta sentencia es que es de carácter colectivo, cuando los fallos de este tipo que se habían emitido hasta el momento eran de carácter particular. El Juzgado entendió que los distintos afectados denuncian un hecho o conducta única a las demandadas que consistiría en el fraude masivo por infracciones legales y contractuales, y que afectaría patrimonialmente a todos los usuarios bajo esta modalidad. Tenés que leer La venta de autos usados cayó un 18% en abril respecto de marzo "Este daño masivo radica en el diseño por parte de las empresas de una ingeniería jurídica que consiste en generar una estrategia fraudulenta en la fijación de precios y colocación de unidades desde una decisión común bajo el ropaje de dos personas jurídicas formalmente diferentes, pero que en realidad pertenecen al mismo grupo empresario", sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino. Destacó que "se trata de un freno a la administración negligente de las administradoras, que afectan de manera directa los intereses económicos de las y los consumidores". Con información de Telam