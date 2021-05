Emiliano Pucheta y un título que no llegó de casualidad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El boxeador santafesino, entrenado por Daniel Alonso, obtuvo el vacante cetro nacional mediano al vencer al cordobés Nicolás Luque Palacios en Carlos Paz. Lo hizo en fallo unánime marcando una gran superioridad en las tarjetas y en el ring.

En la velada desarrollada el viernes pasado en el Club Sarmiento de la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz, el púgil santafesino Emiliano Pucheta (72,300 kgs) obtuvo el vacante título argentino de categoría mediano. Lo logró al derrotar por puntos, en fallo unánime y tras diez rounds, al pugilista cordobés Nicolás Luque Palacios (72,300 kgs), en el combate estelar de la reunión promovida por la empresa Sampson Boxing/Tello Box, que fue televisada por TyC Sports para su ciclo Boxeo de Primera.

La corona que ahora luce Emiliano Pucheta estaba vacante dejada por el bonaerense Francisco Torres, quien renunció al título para continuar su carrera y radicarse en Estados Unidos. Hay que señalar que el boxeador entrenado por Daniel Alonso alcanzó el cetro en su segunda oportunidad, ya que en febrero del año pasado tuvo la chance ante el misionero Alejandro Silva, aunque en división superwelter, combate que perdió en La Calera (Córdoba).

La calidad técnica de Pucheta, respaldada por un gran estado físico y mental, hizo que gobernara casi la totalidad del desarrollo de la pelea, dominando y frustrando las chances del boxeo trabado y áspero que proponía Luque Palacios, que a pesar de su mayor experiencia, lució irresoluto e impotente durante el trayecto del enfrentamiento.

Los integrantes del jurado, con marcada y justificada contundencia, reconocieron el trabajo del pugilista santafesino con un criterio unánime en los definitivos guarismos, ya que los tres (Mauricio García Arese, Jorge González Jozac y Enrique Ferrero) coincidieron en dar 99,5 a 91 para el flamante titular nacional de los medianos. El árbitro del combate fue Ariel Álvarez.

Ahora Emiliano Pucheta, de 25 años, subió su récord a 14 victorias (cuatro nocauts) y cuatro reveses; en tanto Luque Palacios, de 31 años, ostenta un palmarés de 12 triunfos (1 nocaut), 8 derrotas y 1 empate.

"Estoy muy contento"

En declaraciones formuladas al canal santafesino Somos Santa Fe, el flamante campeón argentino expresó su felicidad por el logro conseguido: "Estoy muy contento por el triunfo, por haber demostrado sobre el ring todo lo que hemos trabajado en el gimnasio. Fue mucho tiempo de sacrificio y entrenamiento, no solo mío sino de todos los que me acompañan día a día y de mi entrenador".

"Estaba tranquilo porque la pelea se estaba dando como la pensamos, todo pasaba como lo habíamos planeado. Por eso cuando terminó la pelea no tenía dudas de que la había ganado. En todo momento supe a qué tipo de rival iba a enfrentar. A la estrategia la veníamos planeando un mes antes de la pelea, apenas conocimos el rival", contó Pucheta.

Equipo que trabaja, gana. Emiliano Pucheta ya ostenta su cinturón argentino mediano, por el que tanto trabajó, junto a su entrenador Daniel Alonso y los colaboradores Sergio Gualini y Tomás Alonso (hijo de Daniel). Foto: Gentileza Daniel Alonso

"Sabía que iba a ser duro, que no podía ir a buscarlo de entrada porque podía arriesgar que en una contra la pase mal. También sabía que él iba a tratar de trabar la pelea, pero la verdad es que se dio que lo boxee como quise, como lo habíamos trabajado, y estoy seguro que sintió mis manos porque no se animó al golpe por golpe, como lo ha hecho en otras peleas", agregó el boxeador santafesino.

Por último, Emiliano Pucheta adelantó lo que piensa para su futuro: "Recién ahora me estoy dando cuenta de la importancia de haber ganado un título argentino y de la nueva responsabilidad que tengo para poder defenderlo con éxito, si quiero seguir siendo el campeón. Ya estamos planeando otro tipo de entrenamiento para poder responder a las peleas que se vienen, que seguramente serán más complicadas".

Daniel Alonso: "Fue una pelea soñada"

El entrenador de Emiliano Pucheta, Daniel Alonso, también analizó el enfrentamiento de su pupilo ante Nicolás Luque Palacios, que terminó ganando ampliamente para obtener el cinturón argentino de los medianos: "Fue una pelea soñada porque se dio lo que caracteriza a Emiliano, que es el buen boxeo. Si bien estaba muy fuerte para un choque si se hubiera dado el caso, no tuvo necesidad porque nunca se vio complicado".

"Fue muy bien preparado desde lo técnico y desde lo físico, así como también lo relacionado con la nutrición y la suplementación cosas que no dejo librado al azar, porque el desafío era muy grande, como es el de ganar un título argentino", añadió el director técnico.

Daniel Alonso (hijo del recordado Juan Carlos Alonso, varias veces campeón internacional de fisicoculturismo), relató parte del trabajo realizado para llegar al éxito: "Hacía 15 meses que Emiliano no peleaba oficialmente, pero no se notó porque desde hace tres meses, cuando arrancó a practicar después de que los gimnasios vuelvan a trabajar tras las restricciones por la pandemia, empezamos a entrenar a media máquina, pero cuando se confirmó la pelea por el título mediano, con todo lo que significa para los santafesinos esa categoría, fue un plus de energía que tuvimos para concentrarnos y duplicar el esfuerzo, el trabajo, los sistemas y las estrategias de entrenamientos, todo aunado a lo que decía antes, con respecto a la nutrición y la suplementación, acordes a las exigencias que iba a tener".

Con respecto a lo sucedido en el cuadrilátero dispuesto en el Club Sarmiento de Villa Carlos Paz, el entrenador manifestó: "El peso mediano es una categoría natural para Emiliano, y yo sabía que nos iba a ir muy bien, sea el rival que sea que tengamos enfrente. Teníamos un plan de pelea, sabiendo que si en algún momento debía resolver un enfrentamiento duro lo iba a resolver muy bien".

"Antes de empezar la pelea le dije que haga lo que crea necesario, que luego de esos primeros tres minutos ya íbamos a saber qué hacer luego, pero no tuvimos que cambiar mucho. Me bastó ver cómo metía las manos en ese primer round, con mucha confianza y efectividad, sabiendo que ese era el camino de la pelea. Promediando el combate noté que si apretaba un poco más quizás podía llegar el nocaut, pero la verdad que no lo creí necesario. La idea era ganar round por round, pero con contundencia, no ganarlos ajustadamente, por eso se dio el resultado que se dio, fallo unánime y con el título en Santa Fe", añadió muy conforme Daniel Alonso.