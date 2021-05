https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Club Social y Deportivo Don Salvador es un club que fue formado por un grupo de jóvenes y apenas tiene 20 años de vida. Desde hace un tiempo que está en la lucha por conseguir su propio terreno.

Una gran noticia para un club de trabajo y dedicación por y para los niños Don Salvador obtuvo la cesión definitiva de sus terrenos

El 4 de mayo será una fecha histórica para el club Don Salvador. En ese día el Consejo Municipal de la Ciudad de Santo Tomé aprobó de manera unánime la ordenanza impulsada por el concejal Ángel Piaggio de otorgar al Club Social y Deportivo Don Salvador los terrenos de su actual cancha, la cual está ubicada en Mariano Candioti 4813.

Sobre este gran suceso charló el presidente de la institución, Juan Manuel Serra con El Litoral, donde comenzó explicando de qué se trata el fallo del Consejo Municipal, "Hace unas semanas atrás nos enteramos que se había presentado el proyecto, hace unos días se aprobó y se le dio de la cesión definitiva de los terrenos a Don Salvador".

-¿Desde qué fecha el club estaba peleando para conseguir los terrenos?

-En el 2005 nos rematan los terrenos ubicados en calle Centenario, en ese entonces Ángel Piaggio era el intendente de la Ciudad de Santo Tomé, en el año 2006 nos cede los terrenos ubicados en Mariano Candioti, donde antes estaba Loyola, empezamos a realizar actividades ahí y en el 2007 comenzamos con todo el mundo de Liga Santafesina. La obtención del terreno propio es una alegría inmensa, más que nada cuando uno está en búsqueda de subsidios, te piden tener un terreno propio y ahora tenerlo es algo hermoso, peleamos mucho por esto y por fin se nos dio.

Primero los niños. Ellos, con toda la felicidad, son los que más disfrutan del predio. Un lugar de contención con directivos que trabajan a diario por el bien de todo un barrio. Foto: Manuel Fabatía

-¿Hubo comunicación con el concejal Piaggio para demostrarle su agradecimiento?

-Todavía no tuvimos ningún contacto, estamos esperando que nos llegue formalmente al club la notificación, de igual manera ya vamos a tener contacto con Ángel para agradecerle por todo lo que ha realizado por Don Salvador.

-Hablando de la actualidad, ¿cómo se encuentra el club luego de las nuevas restricciones?

-La verdad que fue un balde de agua fría las nuevas medidas, desde antes ya estábamos sin actividad oficial, veníamos entrenando de manera normal, siempre respetando los horarios de las restricciones, pero en ningún momento pensamos que se volvería a cerrar todas las actividades, ahora a esperar que el próximo 21 de mayo se vuelva a los entrenamientos y más adelante a la actividad oficial de Liga Santafesina.

-El cierre de los entrenamientos es un duro golpe para los chicos que van al club a despejarse, ¿Qué opinión tiene al respecto?

-Si, como te dije anteriormente fue todo sorpresivo, solamente estábamos en la modalidad entrenamiento, no pensábamos que se iba a cerrar todo nuevamente, más allá que uno ve las noticias y sabía de la situación no te lo esperabas, como decías vos los chicos iban a despejarse y son los más afectados, no solo emocional sino también por la parte física.

-¿Qué proyectos a corto o largo plazo tiene la institución?

-Lo más cercano es tratar de colocar la iluminación en la cancha, gracias a una gestión del Concejal Rodrigo Alvizo se ha adquirido los termos solares que son muy importantes para la institución.

-Por último ¿Qué opinión tiene del campeonato que estaba realizando Don Salvador en el Torneo Apertura "Juan Can Can Ceballos"?

-Habíamos comenzado muy bien con tres triunfos consecutivos, en los dos últimos encuentros nos tocó perder, pero estábamos bien. El plantel pese a las derrotas se encontraba bien anímicamente, estaba preparado para volver al triunfo, con la restricción horaria se complicaba mucho entrenar y ahora estamos esperando que se vuelva a la normalidad y así organizarnos bien devuelta.

