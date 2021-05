Delbonis quedó eliminado del Masters 1000 de Roma

Federico Delbonis no pudo prolongar su gran semana y se marchó eliminado del Masters 1000 de Roma, al perder este viernes en los cuartos de final con el estadounidense Reilly Opelka por 7-5 y 7-6 (7-2).





Delbonis, nacido en Azul y ubicado en el puesto 64 del ranking mundial de la ATP, no pudo descifrar jamás el notable servicio de Opelka (47), de una imponente estatura de 2,11 metros, y quedó eliminado luego de una hora y 43 minutos de juego, en la cancha central del Foro Itálico de Roma.





El argentino de 30 años hizo lo que pudo ante un sacador temible que se llevó el primer set en 50 minutos con una eficacia del 86 por ciento de puntos ganados con su primer saque y 9 aces.

The Life of Reilly!



A fourth straight sets win for @ReillyOpelka who defeats Delbonis 7-5 7-6(2) to reach his first Masters 1000 semi-final.#IBI21 pic.twitter.com/wcoUsxC4Kn